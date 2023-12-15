Первая зимняя оттепель: синоптик пообещал тепло жителям Москвы и Подмосковья

Фото: IStock/stsmhn
Первая декабрьская оттепель придет в московский регион уже в предстоящие выходные. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, на смену мощному снегопаду придёт морозная погода. Но задержится она в регионе всего на день.
Шувалов подчеркнул, что тёплая погода будет держаться на протяжении недели. Столбики термометров будут преимущественно находиться возле нулевой отметки.
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«Мы попрощались с южным циклоном, и нас ждёт морозная, но безосадочная суббота: ночью будет -10…-15 градусов по области, -3…-8 днём. А уже в воскресенье совсем другая погода, потому что всё пристраивается на то, чтобы принести к нам атлантическое тепло, поэтому уже 17 декабря днём по области пройдёт снег, может быть, он будет даже мокрым. Температура от утренних -8…-9 градусов к середине дня поднимется до -2…-4, а к концу до 0…+1 градуса. То есть мы ощутим на себе в Подмосковье первую с начала календарной зимы оттепель», — сказал синоптик.
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Екатерина Шмакова