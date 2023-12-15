В Москве высота сугробов достигла максимума за почти полтора века

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В Москве образовались сугробы, которых 15 декабря не случалось за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По данным синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила к 9 часам утра 38 см, а в МГУ – 49 см при норме 15 см.
До этого рекорд дня держался 104 года. В 1919 году сугробы достигали 32 см.
По прогнозам метеорологов, к концу дня в Москве местами возникнут полуметровые сугробы.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов России наблюдается ухудшение погоды, в связи с чем отключение от энергоснабжения потребителей выросло до 228 тысяч человек. Об этом сообщает Минэнерго РФ в своём Telegram-канале. В ведомстве отметили, что отключение связано с нарушениями энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
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До этого рекорд дня держался 104 года. В 1919 году сугробы достигали 32 см.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов России наблюдается ухудшение погоды, в связи с чем отключение от энергоснабжения потребителей выросло до 228 тысяч человек. Об этом сообщает Минэнерго РФ в своём Telegram-канале. В ведомстве отметили, что отключение связано с нарушениями энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
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Мария Фирсова