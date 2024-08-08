Первые 265 белорусских школьников посетили Подмосковье по обмену

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Московская область приняла группу из 265 школьников, которые приехали из Белоруссии для культурного обмена и знакомства с образовательными кластерами региона. Школьники гостили в Подмосковье в рамках межправительственных соглашений с Белоруссией, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«По программе обмена к нам приехали 265 человек. Это первая группа в этом году. Мы составили маршрут так, чтобы за короткое время дети посетили как можно больше главных достопримечательностей нашего региона. В Подмосковье работает самый большой в стране детский Технопарк, и на мастер-классах мы наглядно показали ребятам, что наукой можно заниматься со школьной скамьи», – рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.В программу вошли экскурсионные поездки в Коломну, Музей техники Вадима Задорожного, посещение Музея «Дорога памяти» и Храма Вооружённых сил России. Школьники жили в кампусах Гимназии им. Примакова.
Всего до конца лета в Московскую область приедут более 500 белорусских школьников.
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