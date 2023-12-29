Первые дольщики долгостроя в Реутове получили ключи от квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Первым дольщикам проблемного жилого комплекса «Юбилейный» в городском округе Реутов выдали ключи от квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Всего новоселье отпразднуют 479 семей. Строить жилой комплекс начали ещё в 2017 году. Квартиры дольщики должны были получить в июне 2021-го, однако застройщик обанкротился. На момент приостановки работ объект был готов почти на 80%», – рассказали в ведомстве.ЖК включили в Единый реестр проблемных объектов и передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья. В декабре этого года дом достроили и ввели в эксплуатацию.
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Лора Луганская