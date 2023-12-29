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Воробьёв: В Подмосковье права всех обманутых дольщиков были восстановлены

29 декабря 2023, 13:09
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье права всех обманутых дольщиков полностью восстановили до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Права 117 тысяч дольщиков, которые пострадали в разное время от недобросовестных застройщиков, будут восстановлены в Подмосковье.

«В 2020 году на личной встрече Владимир Владимирович Путин мне задал прямой вопрос – когда Подмосковье решит эту сложнейшую проблему? И был определён срок — 3 года. Мы приложили максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента и наших жителей.<…>Московская область завершает масштабную работу – это ключи для 101 тысячи дольщиков и компенсации для 16 тысяч человек. Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов.<…>», — подчеркнул Андрей Воробьёв.


Стоит отметить, также ведется проработка маршрутов общественного транспорта рядом с новостройками для обеспечения комфортной жизни людей в этих домах.

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Минкульт высказался о лишении Киркорова звания народного артиста после «голой вечеринки»
В Минкультуры заявили, что не лишат Киркорова звания после вечеринки Ивлеевой
29 декабря 2023, 13:26

Фото: iStock/batuhan toker

В пресс-службе Минкультуры России сообщили, что певца Филиппа Киркорова не лишат звания Народного артиста после участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.
По мнению ведомства, призывы недовольных граждан не являются основанием для принятия соответствующих мер. Кроме того, в министерстве сообщили, что присвоенное звание Народного артиста может быть лишено только в том случае, если артист осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление, и приговор вступил в законную силу.

Напомним, блогер Анастасия Ивлева организовала вечеринку с дресс-кодом «почти голый». Среди приглашенных артистов был Филипп Киркоров, внешний вид которого возмутил общественность. Позже певец принес извинения и заявил, что не знал заранее о характере мероприятия.

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Против экс-адвоката Новикова* возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ
29 декабря 2023, 13:19

Фото: istockphoto/KamiPhotos

В отношении бывшего адвоката и участника популярной телевикторины «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова* возбуждено уголовное дело по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Это преступление предусмотрено частью 2 статьи 207.3 УК РФ.
Обвинение предъявлено экс-адвокату заочно, передаёт ТАСС. Поводом стало его интервью на YouTube-канале, в котором он под видом достоверных сведений передаёт заведомо ложную информацию о причастности военнослужащих российской армии к убийствам мирных жителей в украинском городе Буче.

С 2021 года Новиков* живёт и работает в Киеве. После начала специальной военной операции он заявил о вступление в части территориальной обороны. Зафиксированы его неоднократные пропагандистские высказывания, а также непосредственное участие в боевых действиях против России. В июне адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса адвоката за недостойное поведение и высказывания, порочащие российскую адвокатуру.

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Подавляющее большинство россиян заявили, что доверяют Путину
ФОМ: 80% россиян положительно оценили работу президента Путина
29 декабря 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек. Недовольство работой руководства страны выразили 9% опрошенных. Опрос был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1500 респондентов.

В марте в России состоятся президентские выборы. Первым подал документы для в ЦИК для регистрации в качестве кандидата, действующий глава государства Владимир Путин. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.
По данным ЦИК, в настоящее время в качестве кандидатов выступили восемь представителей политических партий и шесть самовыдвиженцев.

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#выборы
#владимир путин
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#цик
#голосование
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Экс-замглавы МЧС Гурович приговорен к пяти годам тюрьмы
29 декабря 2023, 12:43

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший заместитель главы МЧС РФ Андрей Гурович приговорен к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, сообщает телеграм-канал Readovka.
Летом текущего года суд арестовал экс-чиновника за махинации с Фондом ГОЧС. Ущерб, причиненный действиями чиновника, оценивается в 320 млн рублей. Отбывать наказание Гурович будет в исправительной колонии общего режима.

Прежде сообщалось, что бывшему министру транспорта Чувашии предъявлено обвинение. Следствие установило, что чиновник превышал должностные обязанности и осуществлял незаконный оборот платежных средств. Министр признал свою вину и озвучил сведения о всех лицах, причастных к должностному преступлению.

Ущерб бюджеты страны превысил семь миллионов рублей.

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#суд
#следствие
#министр
#ущерб
#россия
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Актер из «Слова пацана» заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет всё»
Актер Никита Кологривый заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет всё»
29 декабря 2023, 12:41

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В фильме «Иван Васильевич меняет всё» Филиппа Киркорова заменит Никита Кологривый, который стал известен по сериалу «Слово пацана» и фильму «По щучьему велению». При этом роль куклы, которую сыграла Анна Асти, получила Клава Кока. Об этом сообщает Mash.
Никиту Кологривого уговорили сыграть Людовика XVI. За срочность ему пообещали повышенный гонорар. Однако уточняется, что Киркоров играл роль Петра I. Из-за этого и команде пришлось экстренно переписывать сценарий, а монтажёры вырезали сцены с участием Киркорова и Асти.

Кока сразу согласилась на предложение. Она заменит Асти в роли куклы Барби. По ее словам, она всегда мечтала попробовать себя в кино.

Напомним, проблемы у российских артистов начались после участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие, состоялось в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. Впоследствии участники шоу, включая Диму Билана, Лолиту, Филиппа Киркорова, Анну Asti и сама Ивлеева, лишились рекламных контрактов, а их концерты были отменены. Некоторых из них начали исключать из новогодних телепередач.

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#киркоров
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Подмосковные кадеты Росгвардии побывали на выставке «Россия» на ВДНХ
29 декабря 2023, 12:34

Фото: пресс-служба Росгвардии

Подмосковные кадеты гвардейского класса Росгвардии побывали на выставке «Россия» на ВДНХ. об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
Экскурсия на выставку-форум «Россия» на ВНДХ для учеников кадетского класса Росгвардии из Подольска была организована представителями вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московкой области.

В рамках экскурсии у детей появилась возможность познакомиться поближе с с инновационными разработками и технологиями в сфере промышленности и транспорта. Помимо этого, они смогли побывать внутри ракетного комплекса и смогли стать участниками запуска ракеты.

«Больше всего мне запомнился павильон с ракетой, где в интерактивной форме я принял участие в ее запуске», — поделился ученик кадетского класса Росгвардии Богдан Смирнов.

Также все желающие кадеты попробовали себя в новой роли - они стали ненадолго ведущими телеканала «Россия».

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Судьи по делу экс-мэра Екатеринбурга Контеева взяли самоотвод
29 декабря 2023, 12:31

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Сегодня, 29 декабря, должен был быть вынесен окончательный приговор по делу бывшего мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Однако в последний момент двое из трёх судей апелляционной инстанции внезапно объявили о самоотводе.
Напомним, бывший чиновник обвиняется по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). За эти преступления суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Сам он свою вину не признаёт, пишет «Коммерсант».

До уголовного преследования Контеев работал в городской администрации Екатеринбурга, а с 2000 года занимал должность вице-мэра. Сторона защиты доказала отсутствие состава преступления в деле о покушении на убийство, по которому ранее были осуждены более десяти человек. В рассмотрении их уголовных дел участвовали двое судей из нынешнего состава суда. Поскольку судьи не могут пересматривать собственное же решение, они заявили о самоотводе.

Следующее заседание пройдёт 24 января в новом судебном составе.

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#заседание
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Лучшие русские новогодние фильмы: что посмотреть для новогоднего настроения
29 декабря 2023, 12:20

Фото: istockphoto/Biserka Stojanovic

До Нового года остались считанные дни. Впереди самый волшебный праздник и длинные каникулы. Редакция «Радио 1» расскажет, какие фильмы посмотреть для создания новогоднего настроения и сохранения атмосферы праздника на все январские выходные.

«Тариф новогодний»


Сказочная новогодняя история о любви, главные роли в которой исполнили Максим Матвеев и Валерия Ланская. По сюжету молодой парень встречает новый 2009 год на Красной площади. По старой традиции он набирает случайные цифры и звонит незнакомцу, чтобы поздравить его. На звонок отвечает девушка, которая как раз недавно рассталась с молодым человеком.

Постепенно между Андреем и Аленой зарождаются чувства, и они решают встретиться. Выясняется, что парень живет в 2009 году, а девушка в 2008. Решив отыскать любимую, Андрей узнает, что она попала в автокатастрофу незадолго до наступления 2009 года. Единственный способ спасти Алену — позвонить в прошлое и проинструктировать ее.

Год выхода: 2008
Жанр: комедия, фэнтези
В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников

Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы
Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы

«Сирота казанская»


Российская комедия о школьной учительнице, которая мечтает отыскать своего отца. Мать Анастасии (Елена Шевченко) написала перед смертью письмо некому Павлу. Девушка находит записку и решила отправить ее адресату, о котором она ничего не знает, но надеется, что он ее настоящий отец.

События, которые произошли в канун Нового года превзошли ожидания учительницы. К ней в дверь постучали сразу трое Павлов, которые стремятся обрести семью и уверены, что мать Насти связана с одним из них. Растерянной девушке и ее жениху предстоит выяснить, кто ее настоящий отец.

Год выхода: 1997
Жанр: мелодрама, комедия
В главных ролях: Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров, Елена Шевченко

«Чародеи»


Волшебная, новогодняя история о любви и ее всепобеждающей силе.В центре сюжета простой парень и его необычная возлюбленная. Девушка работает в научном институте, который занимается исследованием волшебства. На Новый год Алена намерена встретиться с любимым и отправиться в Москву, но поклонник обманом удерживает девушку. Он обращается к волшебнице, которая лишает Алену памяти.

О колдовстве узнает возлюбленный Алены, который вместе со своей младшей сестрой отправляется на поиски девушки.

Год выхода: 1982
Жанр: мюзикл, фантастика, комедия
В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган.

«Мужчина в моей голове»


Фантастическая история, которая разворачивается в канун новогодних праздников в Москве. Хозяйка книжного магазина падает на ледовом катке и теряет сознание. Очнувшись в больнице, девушка понимает, что слышит незнакомый голос в голове. «Внутренний голос» дает Алене советы, поддерживает в трудных ситуациях, и рассказывает веселые истории.

Постепенно девушка осознает, что влюбилась в незнакомца. В этот момент, в больнице приходит в сознание известный телеведущий, и голос из головы девушки исчезает. Алене предстоит узнать, куда пропал «мужчина из ее головы» и столкнуться с настоящим новогодним чудом.

Год выхода: 2010
Жанр: романтическая комедия
В главных ролях: Андрей Чернышов, Алексей Серебряков, Ольга Погодина, Анна Якунина, Игорь Угольников

«Откройте, дед Мороз!»


Новогодняя история о незамужней женщине Жене и ее маленьком сыне. Гриша очень ждет, что на Новый год к ним с мамой заглянет Дед Мороз и оставляет ему под подушкой подарок. У Жени тоже есть мечта, она верит, что в ее жизни рано или поздно появится настоящая любовь.

Шумно отметив торжество в кругу друзей, Женя пытается уложить сына спать, однако Гриша уверен, что Дед Мороз точно придет, поэтому он не может его пропустить. И вот происходит новогоднее чудо: Дед Мороз стучится в дверь, хотя его никто не вызывал.

Год выхода: 2007
Жанр: новогодняя комедия
В главных ролях: Любовь Толкалина, Константин Лавроненко, Сергей Баталов, Марина Голуб, Людмила Дмитриева, Фёдор Добронравов, Сергей Мазаев.

«По щучьему велению»


Главный герой фильма отправляется на рыбалку и ловит волшебную щуку, которая готова исполнить его три любых желания.

Первые два желания Емеля потратил напрасно, а последнее решил приберечь. Теперь, полюбив царевну Анфису, юноша может рассчитывать только на свои силы. Однако щука, обратившись в человеческий облик, будет помогать Емеле завоевать принцессу. Им предстоит посетить мрачное царство Кощея, раздобыть скатерть-самобранку и встретиться с загадочным Котом.

Год выхода: 2023
Жанр: фэнтези, приключения, семейный
В главных ролях: Роман Мадянов, Никита Кологривый, Алина Алексеева, Юрий Колокольников.

Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»
Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»

«Чук и Гек. Большое приключение»


Приключенческий фильм о двух озорных братьях, которые скучают по папе, который работает далеко на Севере. Чук и Гек решают во что бы то ни стало встретить Новый год вместе с отцом и отправляются к таинственным Синим горам, чтобы отыскать его.
Новогодняя история про волшебство, приключения и самые невероятные волшебства.

Год выхода: 2022
Жанр: приключения, сказка, семейное кино
В главных ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов (младший), Юлия Снигирь, Владимир Вдовиченков, Игорь Письменный, Раиса Дмитриенко, Алексей Корсуков

«Дед Мороз. Битва Магов»


В центре сюжета девочка Маша, которая страдает от видений парящих монстров. Внезапно она оказывается свидетельницей сражения огненных чудовищ с волшебниками. Она чудом спасается от химер и оказывается в секретной корпорации, где узнает, что Дед Мороз на самом деле существует. Оказывается, зимний волшебник охраняет Землю от вторжения темных сил, и каждый новогодний праздник –– это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла.

Год выхода: 2016
Жанр: приключения,семейный,фэнтези
В главных ролях: Алексей Кравченко,Таисия Вилкова, Никита Волков

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Письма подмосковных детей передали Главному Деду Морозу страны на форуме «Россия»
29 декабря 2023, 12:15

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.

«Юные жители Московской области рассказали Дедушке о своих заветных мечтах и желаниях, спели вместе традиционную новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». <…>Хочу поблагодарить Вологодскую область за тёплый приём и за то, что дети из Подмосковья смогли вручить письма настоящему Деду Морозу. Конечно же, мы передать не все письма. Поэтому большинство из них доставят в резиденцию Дедушки Мороза в Великий Устюг», – поделилась директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Стоит отметить, что всего в рамках проекта «Почты Деда Мороза» было получено свыше 9 тысяч писем, в том числе и из отдаленных городских округов Подмосковья.

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