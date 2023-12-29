Воробьёв: В Подмосковье права всех обманутых дольщиков были восстановлены

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье права всех обманутых дольщиков полностью восстановили до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Права 117 тысяч дольщиков, которые пострадали в разное время от недобросовестных застройщиков, будут восстановлены в Подмосковье.
Стоит отметить, также ведется проработка маршрутов общественного транспорта рядом с новостройками для обеспечения комфортной жизни людей в этих домах.
Читайте также:
Воробьёв: 1 января проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье будут решены
Дольщики проблемного красногорского ЖК «Опалиха Парк» начали получать ключи
Дольщики получат ключи от квартир в ЖК «Юбилейный» в Реутове
«В 2020 году на личной встрече Владимир Владимирович Путин мне задал прямой вопрос – когда Подмосковье решит эту сложнейшую проблему? И был определён срок — 3 года. Мы приложили максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента и наших жителей.<…>Московская область завершает масштабную работу – это ключи для 101 тысячи дольщиков и компенсации для 16 тысяч человек. Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов.<…>», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Читайте также:
Воробьёв: 1 января проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье будут решены
Дольщики проблемного красногорского ЖК «Опалиха Парк» начали получать ключи
Дольщики получат ключи от квартир в ЖК «Юбилейный» в Реутове
Мира Полтева