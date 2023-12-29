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Первые дольщики проблемного ЖК «Берёзовая роща» получили ключи

29 декабря 2023, 21:44
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Первым дольщикам ЖК «Берёзовая роща» в Раменском городском округе накануне Нового года начали вручать ключи от долгожданных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

«Возводить комплекс начинал застройщик ОАО «Земли Московии». Он должен был передать квартиры 636 дольщикам в 2014 году, однако не выполнил своих обязательств. В ноябре 2020-го Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил завершить строительство 13 домов жилого комплекса», – напомнили в ведомстве.
В марте прошлого года фонд возобновил работы. Сейчас все дома ЖК достроены и введены в эксплуатацию, отметили в подмосковном Минжилполитики.

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Стало известно о возможной приостановке деятельности клуба «Мутабор»
Клуб «Мутабор» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм
29 декабря 2023, 22:03

Фото: iStock/LumineImages

Деятельность клуба «Мутабор», где прошла голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, могут приостановить на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что «Мутабору» предъявили обвинение по статье 6.6. КоАП РФ. По данным источника, клуб получил предписание до момента проведения «голой вечеринки» Ивлеевой.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше». В результате, большинство артистов, принявших участие в вечеринке, уже ощутили на себе последствия.

Ранее сообщалось, что блогершу Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки».

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Психолог Шляпников заявил о пользе загадывания новогодних желаний
29 декабря 2023, 21:15

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Заведующий кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, доцент Владимир Шляпников заявил, что загадывание новогодних желаний полезно, так как позволяет человеку лучше понять себя.
Также подобная практика открывает путь для рефлексии своих поступков и достижений, что также приносит пользу человеку.

«Новый год — хорошее время для того, чтобы подвести итоги прошлого года и что-то спланировать на будущее. И в этом смысле загадывание желаний — очень хороший способ фокусировки на своих целях, ценностях и ожиданиях от будущего. Конечно, загадывание желаний, скорее всего, не приведёт к их автоматическому исполнению, но это действительно может помочь человеку лучше понять себя и свои желания и действительно может помочь ему эти желания реализовать», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шляпников.

При этом, он отметил важность реалистичности пожеланий.

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В Истре построили новую котельную взамен запущенной в 1960 году
29 декабря 2023, 21:05

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В посёлке Первомайский городского округа Истра построили новую газовую котельную. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Объект теплоснабжения позволил обеспечить качественными коммунальными услугами 22 многоквартирных дома, школу, детский сад и объекты социальной сферы. Всего горячее водоснабжение и теплоснабжение получат 2,5 тыс человек», – говорится в сообщении.
Старая котельная была построена в 1960 году, износ оборудования составлял 100%. Благодаря строительству нового объекта удалось переключить потребителей посёлка Первомайский от котельной АО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод».

Строительство велось в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».

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Диетолог Журавлева рекомендовала заменить холодец индейкой в Новый год
29 декабря 2023, 20:56

Фото: istockphoto.com/Tat'yana Andreyeva

Диетолог Полина Журавлева заявила, что в новогодние праздники есть риск не просто набрать лишний вес, но и навредить системе ЖКТ из-за достаточно вредной калорийной пищи.
В этой связи врач рекомендовала по возможности постараться заменить вредную пищей более умеренной.

«Не забывайте, что лучшая еда — приготовленная самостоятельно. Помимо соусов и так далее, приготовьте курицу-гриль, индейку. Это будет лучше колбас или даже холодца», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Она напомнила о вреде салата «Оливье», а также о пагубном воздействии алкоголя вкупе с вредной высококалорийной новогодней едой на организм.

Ранее актриса Ольга Павловец поделилась, что будет отмечать Новый год в семейном кругу с салатом «Оливье» и «Шубой».

«Новый год всегда встречаем в кругу семьи — близкие, родные люди всегда рядом... На праздничном столе у нас традиционные новогодние блюда — салат «Оливье», «Селедка под шубой». <...> В эту новогоднюю ночь будем есть манты», — рассказала в беседе с Балтийским бюро «АН» Павловец.

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В Мадриде десятки украинцев стоят в очереди, чтобы успеть продлить паспорта
29 декабря 2023, 20:29

Фото: iStock/gemenacom

В Мадриде около автобусов с сервисом выдачи документов выстроилась очередь из украинцев, желающих поменять паспорта до вступления в силу закона о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам охранника, который работает в торговом центре, ранее в это место приходило не больше десяти человек в сутки, однако теперь число желающих ​поменять паспорта, серьезно возросло. Контингент пришедших — мужчины призывного возраста.

Ранее сообщалось, что в Варшаве толпы украинцев выстроились за документами. В социальных сетях предположили, украинцы оформляют за рубежом новые паспорта, действующие в течение десяти лет, на фоне угрозы принятия нового закона о мобилизации на Украине. Отмечается, что если законопроект будет принят, уклонисты лишаться возможности обновлять документы.

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Карин Кнайсль поздравила петербуржцев с Новым годом
29 декабря 2023, 20:21

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль посетила «Новогоднюю почту» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и поздравила горожан с наступающими праздниками.
«Добрый день, уважаемые читатели! Вам желаю читать каждый день хорошие новости», – приводит «Петербургский дневник» обращение Кнайсль к петербуржцам.

Также она во время посещения «Новогодней почты» отправила открытку своему коллеге Виктору.

Отмечается, что Карин Кнайсль поделилась планами празднования Нового года.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в роли Деда Мороза поздравили маленьких пациентов детской городской клинической больницы имени Башляевой в Москве.

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Власти Московской области отменили новогодний салют
29 декабря 2023, 20:17

Фото: istockphoto/howtogoto

Вслед за Москвой, Петербургом и рядом других российских регионов власти Подмосковья приняли решение отказаться от проведения праздничного новогоднего фейерверка. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, людям важнее будет провести праздник дома со своими близкими.
Глава региона также подчеркнул, что нынешнее время является не слишком подходящим для проведения красочных световых шоу, к тому же, далеко не дешёвых, передает телеграм-канал Readovka. Главное для жителей России — быть вместе со своими близкими.

Прежде всего отмена салютов связана с заботой о безопасности граждан. В новогоднюю ночь все сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.

Ранее об отмене новогодних фейерверков также сообщили власти Санкт-Петербурга, оставив традиционное ночное гуляние на Дворцовой площади. При этом в Смольном подчеркнули, что праздничное гуляние будет переориентировано на семейный формат.

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Новый надземный переход в Красногорске повысит безопасность 45 тыс пешеходов
29 декабря 2023, 20:10

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске открыли движение по новому надземному пешеходному переходу. Он расположен на пересечении Речной улице и Волоколамского шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Длина нового перехода превышает 166 м.
«В перспективе переход позволит увеличить пропускную способность на одном из загруженных участков Волоколамского шоссе. Теперь порядка 45 тыс пешеходов будут безопаснее переходить через оживлённый перекресток, а проход к железнодорожной платформе Павшино станет гораздо удобнее», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Остекление перехода выполнили из ударопрочного монолитного поликарбоната.
«Рад, что переход открыли. Я езжу на работу по МЦД-2 каждый день. С удовольствием опробую переход после праздников. Наверно, буду быстрее до Павшина идти», – поделился местный житель Александр.
Как добавили в министерстве, до конца II квартала будущего года в переходе установят вертикальные подъёмные платформы для маломобильных граждан, а также благоустроят прилегающую территорию.

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#подмосковье
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В Воскресенске закончили капремонт детсада 1956 года постройки
29 декабря 2023, 19:22

Фото: пресс-служба г. о. Воскресенск

В Воскресенске завершили капитальный ремонт детсада «Спутник» 1956 года постройки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В здании располагались детские ясли на 60 воспитанников.
В результате реорганизации путём присоединения к средней школе №5 в 2020 году ясли были переименованы в структурное подразделение «Спутник». За годы эксплуатации здание обветшало и требовало кардинальных изменений.
«Из бюджета Московской области выделили финансирование на капремонт. На время работ малышей распределили по близлежащим детским учреждениям. Здание пришлось почти полностью разобрать и многое выстроить заново. Сегодня детсад преобразился – там стало красиво и уютно», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, заменены все окна и инженерные системы, отремонтированы помещения групп, музыкальный зал, методический кабинет, пищеблок и прачечная. Детсад оснащён необходимым оборудованием и учебными материалами.

Помимо этого, переделаны прогулочные площадки и веранды. Для безопасности установлены ограждение и новое освещение.

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