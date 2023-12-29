Первые дольщики проблемного ЖК «Берёзовая роща» получили ключи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Первым дольщикам ЖК «Берёзовая роща» в Раменском городском округе накануне Нового года начали вручать ключи от долгожданных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
«Возводить комплекс начинал застройщик ОАО «Земли Московии». Он должен был передать квартиры 636 дольщикам в 2014 году, однако не выполнил своих обязательств. В ноябре 2020-го Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил завершить строительство 13 домов жилого комплекса», – напомнили в ведомстве.В марте прошлого года фонд возобновил работы. Сейчас все дома ЖК достроены и введены в эксплуатацию, отметили в подмосковном Минжилполитики.
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Лора Луганская