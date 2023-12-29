В Химках получили ключи 1,4 дольщиков жилкомплексов «Белый город» и «Митино Дальнее»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках восстановили права свыше 1,4 тыс участников долевого строительства – они могут начать забирать ключи от квартир. В муниципалитете ввели в эксплуатацию 72 дома блокированной застройки ЖК «Белый город», а также восемь корпусов ЖК «Митино Дальнее», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии Нового года глава Химок Дмитрий Волошин вручил ключи 13 семьям. Оба жилых комплекса находятся на территориях, которые были присоединены к муниципалитету в начале уходящего года, – в деревнях Николо-Черкизово и Брёхово.
Строительство жилого комплекса «Белый город» заморозили восемь лет назад. Главный застройщик, «Сабидом-Инвест», был признан банкротом. При содействии губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2021 году на объекте возобновились работы. Сейчас дома достроены и введены в эксплуатацию. В квартиры въедут 544 дольщика. Новый застройщик обещал весной будущего года благоустроить территорию.
Как отметили в администрации, до конца года могут обратиться за компенсацией ещё 211 участников долевого строительства жилого комплекса «Дом у реки» в квартале Ивакино.
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Строительство жилого комплекса «Белый город» заморозили восемь лет назад. Главный застройщик, «Сабидом-Инвест», был признан банкротом. При содействии губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2021 году на объекте возобновились работы. Сейчас дома достроены и введены в эксплуатацию. В квартиры въедут 544 дольщика. Новый застройщик обещал весной будущего года благоустроить территорию.
«Цели добились. Теперь нужно выбрать управляющую компанию, провести газ, начать ремонт. Все очень давно ждали этого момента. Огромное спасибо администрации, прокуратуре, Госстройнадзору и нашему губернатор за активное участие в решении проблемы», – сказал дольщик ЖК «Белый город» Кирилл Студеникин.В ЖК «Митино Дальнее» ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных корпусов. Права на недвижимость восстановили 868 дольщиков.
Как отметили в администрации, до конца года могут обратиться за компенсацией ещё 211 участников долевого строительства жилого комплекса «Дом у реки» в квартале Ивакино.
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Лора Луганская