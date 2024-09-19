ВрИП главы Раменского городского округа Эдуард Малышев вручил паспорта 14-летним ребятам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Раменский
Временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев организовал вручение паспорта гражданина Российской Федерации для пятнадцати молодых жителей Раменского района, сообщает пресс-служба администрации г. о. Раменский.
В своей речи он отметил, что теперь эти молодые люди будут активно участвовать в общественной жизни муниципалитета.
Получение паспорта символизирует не только обретение прав, но и осознание ответственности за свои поступки. Этот важный документ открывает перед ними много новых возможностей. На церемонии присутствовали не только ребята, но и их родители, которые поддерживали их в этот важный момент.
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Получение паспорта символизирует не только обретение прав, но и осознание ответственности за свои поступки. Этот важный документ открывает перед ними много новых возможностей. На церемонии присутствовали не только ребята, но и их родители, которые поддерживали их в этот важный момент.
«Поздравляю ребят с таким важным и значимым событием! Желаю жить в согласии с законом, гордиться своей страной и всегда оставаться её патриотами!» — написал ВрИП главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.
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Дайана Хусинова