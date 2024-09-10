Президента компании «ЭКОлаб» отметили за заслуги перед Павлово-Посадским округом

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Почётный Знак за заслуги перед Павлово-Посадским городским округом получил президент АО «ЭКОлаб» Сейфаддин Марданлы, награду вручил глава округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Компания «ЭКОлаб» является крупнейшим российским производителем диагностических наборов и лекарственных препаратов. В настоящее время она выпускает более 00 наименований продукции. При этом компания расширяет производственную и научную базу, строит новые цеха и лаборатории.«Сейфаддин Гашимович – человек труда. Он совмещает активную производственную деятельность с руководством научными исследованиями, которые проводят сотрудники фирмы, а также с преподаванием в Орехово-Зуевском государственном гуманитарно-технологическом университете», — говорится в сообщении.
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