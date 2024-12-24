Первые профсоюзные ёлки посетили более 2 тыс. детей медработников Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации начала серию новогодних ёлок. Яркие и захватывающие представления состоялись в зале Российской академии наук, собрав более двух тысяч гостей, среди которых были юные зрители из Курска, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Главная профсоюзная ёлка — это особенный праздник для всех нас. Уверена, наши маленькие гости получили множество положительных эмоций во время анимационной программы со сказочными героями, а теперь попадут в замечательный мир русской культуры и познакомятся с доброй сказкой "Морозко"», — сказала председатель областного комитета Нина Суслонова.Она поздравила зрителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Также она отметила, что подготовкой представления занимались артисты театра оперетты, которые порадовали зрителей красивыми костюмами, голосами и декорациями, открыв им дверь в мир настоящего театра.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Во время новогоднего мероприятия гостей сопровождали волонтёры — студенты областного медицинского колледжа №1. Будущие медики помогали зрителям с вопросами, билетами и раздачей подарков.
Сладкие угощения детям вместе с активистами передавали председатель организации Нина Суслонова и начальник Управления государственной гражданской службы, кадровой политики и медицинского образования Министерства здравоохранения Московской области Ирина Корепанова.
Следующий праздник для детей пройдёт 27 декабря.
Сладкие угощения детям вместе с активистами передавали председатель организации Нина Суслонова и начальник Управления государственной гражданской службы, кадровой политики и медицинского образования Министерства здравоохранения Московской области Ирина Корепанова.
Следующий праздник для детей пройдёт 27 декабря.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
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