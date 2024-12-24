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Первые профсоюзные ёлки посетили более 2 тыс. детей медработников Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации начала серию новогодних ёлок. Яркие и захватывающие представления состоялись в зале Российской академии наук, собрав более двух тысяч гостей, среди которых были юные зрители из Курска, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Главная профсоюзная ёлка — это особенный праздник для всех нас. Уверена, наши маленькие гости получили множество положительных эмоций во время анимационной программы со сказочными героями, а теперь попадут в замечательный мир русской культуры и познакомятся с доброй сказкой "Морозко"», — сказала председатель областного комитета Нина Суслонова.
Она поздравила зрителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Также она отметила, что подготовкой представления занимались артисты театра оперетты, которые порадовали зрителей красивыми костюмами, голосами и декорациями, открыв им дверь в мир настоящего театра.



Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во время новогоднего мероприятия гостей сопровождали волонтёры — студенты областного медицинского колледжа №1. Будущие медики помогали зрителям с вопросами, билетами и раздачей подарков.

Сладкие угощения детям вместе с активистами передавали председатель организации Нина Суслонова и начальник Управления государственной гражданской службы, кадровой политики и медицинского образования Министерства здравоохранения Московской области Ирина Корепанова.

Следующий праздник для детей пройдёт 27 декабря.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Солнечногорске завершили первый этап капремонта моста через Клязьму
24 декабря 2024, 14:13

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Первый этап капитального ремонта моста через Клязьму, расположенного у деревни Никольское городского округа Солнечногорск, завершён, проезд по обновлённому участку открыт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Капремонт моста проходит в два этапа. В ходе первого были заменены опорные части мостового перехода, устроена цокольная часть, а также выравнивающий, гидроизоляционный и защитный слои пролёта, обустроены лестничные сходы и отремонтированы подходы, уложен новый асфальт и установлены новые перила и барьерные ограждения», — говорится в сообщении.
До окончания второго этапа ремонта движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Завершить второй этап ремонта планируется в конце января 2025 года.

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Экс-губернатор Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после допроса в СК РФ
Экс-губернатора Курской области Смирнова вызвали на допрос в СК РФ
24 декабря 2024, 13:43

Фото: iStock/kostsov

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в СК РФ, после которого ему стало плохо и его отвезли в кардиоцентр, пишет Mash.
По данным издания, следствие выявило связь между Смирновым и ранее задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным.

Оказалось, что они познакомились в Москве, когда Смирнов еще занимал должность первого заместителя гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы. Лукин тогда был замначальника Мосжилинспекции.

Впоследствии оба оказались в Курской области. Смирнов был куратором по строительству защитных сооружений, а после стал губернатором региона.

Уточняется, что решение по Смирнову будет приниматься исходя из показаний Лукина.

Издание утверждает, что на защитные сооружения в Курской области было выделено 15 миллионов рублей. Большую часть средств получили юрлица, зарегистрированные менее чем за год до заключения госконтрактов и имевшие в штате не больше двух сотрудников.

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#ущерб
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НИКИ детства приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
24 декабря 2024, 13:42

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Научно-исследовательский клинический институт детства принял участие в Всероссийской акции «Ёлка желаний», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Дети, которые проходят лечение в Многопрофильном стационаре Института, написали свои пожелания на открытках и повесили их на ёлку. Акция была запущена шесть лет назад президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году наш институт присоединился к замечательной всероссийской акции "Ёлка желаний". Её цель — порадовать детей, которые в предновогодние дни находятся на лечении в больнице и часто бывают одни, без родителей. Мы надеемся, что подарки, полученные в преддверии Нового года, поднимут настроение ребятам и помогут им почувствовать волшебство этого праздника», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Успешная организация акции «Ёлка желаний» в стационаре НИКИ детства стала возможной благодаря поддержке и участию главы городского округа Мытищи Юлии Олеговны Купецкой и администрации города. Они обеспечили детей подарками.

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#акция
#ёлка
#подарки
#ёлка желаний
#подмосковье
#минздрав мо
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Коммунальщики за год срубили во дворах Подмосковья более 2 тыс. опасных деревьев
24 декабря 2024, 13:38

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше двух тысяч аварийных деревьев и сухостоя ликвидировали коммунальные службы Московской области с начала текущего года в районе парковок, пешеходных зон и внутридворовых проездов, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Удалению подлежали деревья с наклоном больше 45 градусов, сухостой и ветки, мешающие движению», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Больше всего опасных деревьев было ликвидировано во дворах городского округа Королёв — 147. На втором месте по этому показателю оказался округ Дубна, где коммунальщики устранили 108 деревьев, а на третьем месте — Дмитровский округ, где убрали 93 опасных дерева. Работы проводились под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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#московская область
#подмосковье
#благоустройство
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На ж/д станциях Подмосковья провели акцию «Сохрани себе жизнь»
24 декабря 2024, 13:18

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Масштабную акцию «Сохрани себе жизнь», направленную на снижение травматизма на железной дороге, провели на ж/д станциях в Московской области в пятый раз, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Акция «Сохрани себе жизнь» уже стала традиционной в Московской области, и её цель — не только привлечь внимание жителей, но и проверить, и призвать к соблюдению правил безопасности на железной дороге», — говорится в сообщении.
Акция проводилась одновременно в 40 округах Подмосковья, в ней приняли участие сотрудники областного Минтранса, окружных администраций, компаний РЖД и ЦППК, а также сотрудники транспортной полиции и волонтёры. В ходе акции жителям раздавали информационные листовки и фонарики, которые помогут стать заметнее на улицах в тёмное время суток.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#минтранс мо
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#подмосковье
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Губернатор Камчатки раскрыл причину подорожания икры
24 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/ tycoon751

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил цены на икру выросли из-за низких объёмов выловленной рыбы. Этим он поделился в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Владимир Солодов обратил внимание, что всё подорожание связано с низким уловом и с тем, что граждане Российской Федерации стали попросту есть больше икры. Практически весь объём продукции идёт на внутренний рынок, но цены всё равно остаются высокими.

«В этом году мы поймали 130 тысяч тонн, это в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году, например», — подчеркнул губернатор Камчатки.

Владимир Солодов поделился, что сам предпочитает икру нерки — её губернатор Камчатки покупал по цене в 7–7,5 тысячи рублей за килограмм. Владимиру Путину икру он не привёз, так как у президента Российской Федерации есть «личные поставки», но глава региона закупился для друзей-губернаторов.

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Победителями в премии «Прорыв года — 2024» стали три подмосковных объекта благоустройства
24 декабря 2024, 13:12

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Три объекта благоустройства в Подмосковье стали победителями в номинации «Лучшее общественное пространство» премии «Прорыв года — 2024», сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Среди них:

  • парк «Певческое поле» в посёлке Дубровицы в Подольске;
  • Истра — Центральная честь г. Дедовск;
  • Бульвар Победы в Ступино.
«Благоустройство — это прежде всего создание нового городского пространства и улучшение качества жизни. Комфортный город — это тот, который ориентирован на людей. Это место, где хочется жить и работать, где для этого созданы все необходимые условия» — сказал зампред Правительства - министр благоустройства МО Михаил Хайкин.

Министерство провело масштабную работу по благоустройству региона за последние шесть лет. За этот период было успешно реализовано благоустройство более 460 объектов. Благодаря слаженным усилиям команды Московской области стало возможным благоустройство такого количества территорий.

Каждый год в Московской области обновляются центральные части городов, улицы и набережные, создаются места для прогулок и отдыха. В этом году были благоустроены 94 объекта, включая 24 пешеходных зоны, 14 скверов и 12 парков.

«В нашей работе мы руководствуемся следующими принципами: проработанность каждого объекта, взаимодействие с жителями на каждом этапе, реализация нескольких объектов в регионе. Номинации, в которых в которых нас сегодня отметили — это результат совместной работы всей команды губернатора» — отметил Хайкин.

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Подольске открылся парк «Певческое поле», расположенный возле Знаменской церкви — памятника архитектуры XVII–XVIII веков. В процессе благоустройства удалось сохранить историческую ценность и создать удобные условия для отдыха. Теперь в парке есть клумбы, проложены дорожки, установлено освещение и создана уютная зона с кафе.

В Ступино завершена модернизация бульвара Победы. Здесь уложена новая плитка, установлены удобные скамейки и урны. Для велосипедистов оборудован ровный асфальтированный маршрут. В ходе работ созданы комфортные зоны для отдыха с теневыми навесами и подвесными качелями, а также проведено озеленение с высадкой газона.

На бульваре появились новые площадки для детей и активного отдыха, включая столы для настольного тенниса. Особую атмосферу месту придает мемориальная стела, созданная мастерской Алексея Шилова, которая посвящена героям специальной военной операции. Кроме того, на бульваре установлены современные системы освещения и видеонаблюдения, что делает его удобным и безопасным для прогулок и отдыха.

В городе Истра открылся парк «Гучково», победивший во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. В парке появились спортивные и детские площадки, скейтпарк и площадка для выгула собак.

Фото: Министерство благоустройства Московской области


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Министр энергетики Пакистана пригласил граждан РФ на курорт Скарду
24 декабря 2024, 12:56

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари заявил, что страна приглашает туристов из России открыть для себя новый курорт Скарду, передало ТАСС.
«Я думаю, что авиасообщение и возможность финансовых расчетов могут открыть новое направление для российских туристов, особенно зимой. Пакистан — это рай», — обратил внимание Министр энергетики Пакистана.

Аваис Легари подчеркнул, что Пакистан открыл одно из красивейших направлений для отдыха — Скарду. Курорт располагается в северных районах Пакистана, где находятся Гималайские горы. Министр энергетики страны уточнил, что у Пакистана «есть международное авиасообщение туда».

Аваис Легари добавил, что на территории страны есть много других интересных туристических мест, в том числе «береговые линии, пустыни с большим количеством природной красоты».

Ранее туристический эксперт Лариса Аханова спрогнозировала рост цен на номера в российских гостиницах на Новый год на 7%.

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В Подмосковье уменьшилось число жалоб на сбои в ЖКХ
24 декабря 2024, 12:49

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Количество обращений, связанных с неполадками в работе жилищно-коммунального хозяйства в Московской области, за минувшую неделю снизилось на 15% по сравнению с ситуацией неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного МинЖКХ.
«За прошлую неделю специалисты Коммунальных систем Московской области приняли и отработали свыше 320 заявок, что на 15% меньше, чем было за неделю до этого. Заявки поступали из городских округов, где предприятие ведет основную деятельность: Лосино-Петровский, Богородский, Электросталь, Шатура, Павлово-Посадский и Орехово-Зуевский», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Отмечается, что было отработано свыше 200 прямых заявок, из них свыше 80% касались засоров на внутриквартальных сетях, а 6% — теплоснабжения.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Ещё 123 заявки были поданы в электронном виде. 87 из них касались холодного водоснабжения и качества воды, 14 — модернизации сетей и 11 — отопления и горячего водоснабжения.

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