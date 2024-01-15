Первые ученики пойдут в восстановленный Царскосельский лицей в этом году

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Вновь восстановленный Царскосельский лицей планирует принять первых учеников уже в этом году.
«Реализация этого проекта сейчас идёт полным ходом. По решению правительства РФ создана рабочая группа, объединившая представителей Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, правительства Санкт-Петербурга и других ведомств, благодаря интеграции усилий которых планируется принять первых лицеистов уже в новом учебном году» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрей Хлутков.Читайте также:
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