Первый беспилотный поезд запустили в России
На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро началось тестирование первого в стране беспилотного поезда «Москва‑2024». Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
На первом этапе поезд будет курсировать без пассажиров. В кабине останется машинист, который проконтролирует работу автоматизированных систем и обеспечит безопасность движения в ходе тестового запуска.
Программное обеспечение создали специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Правительства Москвы. В рамках тестирования проверяется автоведение поезда, отвечающее за разгон, торможение, контроль скорости и точную остановку. Кроме того, техники оценивают систему автоматического обнаружения посторонних предметов на путях и машинное зрение (фиксирует аномалии в зоне движения состава).
Ещё одним вопросом на повестке дня станет взаимодействие с диспетчерским центром в режиме реального времени. В перспективе система сможет автоматически формировать график движения поездов.
В 2027 году планируется запуск проекта с пассажирами. Уже к началу следующего десятилетия власти Москвы намерены открыть первую линию беспилотного метро.
