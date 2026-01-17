Первый беспилотный поезд запустили в России

17 января 2026, 00:15

Собянин: в Москве начинает движение первый в России беспилотный поезд

Фото: Telegram @mos_sobyanin

На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро началось тестирование первого в стране беспилотного поезда «Москва‑2024». Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.