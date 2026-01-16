Капремонт школы в Часцах выполнили более чем на четверть

16 января 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу в посёлке Часцы Одинцовского округа капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта превысила 27%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время в здании, общая площадь которого составляет более 2300 квадратных метров, завершили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы.





«На площадке заняты 40 человек. Ремонт ведётся по областной госпрограмме», — говорится в сообщении.