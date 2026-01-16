На Бутурлинском шоссе запустили движение по временному мосту

16 января 2026, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Серпухове запустили движение легкового транспорта по временному мосту через реку Речму у посёлка Бутурлино. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, основное сооружение на Бутурлинском шоссе капитально отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».





На время ремонта мостовики обустроили временный мост и объездную дорогу для передвижения автомобилистов и пешеходов. Для грузовиков массой более 3,5 тонн предусмотрен объезд через Окское и Борисовское шоссе. Как только улучшится погода, на объездной дороге устроят асфальтобетонное покрытие и запустят по нему грузовой транспорт.

«На искусственном сооружении, построенном ещё в 1967 году, протяжённостью 26 метров завершены работы по устройству свай, ригелей, шкафных стенок и открылков. Смонтированы железобетонные балки пролётного строения», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.