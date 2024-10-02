Первый этап реконструкции музейного комплекса «Мелихово» завершат до конца года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Первый этап реконструкции Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» проводится в городском округе Чехов, в настоящее время работы выполнены на 54%, завершить их планируют до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте полностью завершены земляные работы, строители обустроили фундамент и возвели каркас инженерно-технического корпуса. Здесь будет главный вход музейного комплекса — визит-центр», — говорится в сообщении.Продолжаются работы по отделке помещений корпуса, завершается обустройство инженерных сетей, идёт установка окон и межкомнатных дверей.
В результате первого этапа реконструкции в музейном комплексе до конца 2024 года будет создан новый главный вход — визит-центр, а также парковочное пространство.
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