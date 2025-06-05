Первый канадский астронавт Марк Гарно скончался в 76 лет

05 июня 2025, 03:24

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Первый канадский астронавт Марк Гарно скончался в возрасте 76 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщила его супруга Пэм, слова которой приводит телеканал CTV.





Гарно, занимавший пост министра транспорта Канады с 2015 по 2021 год, также в прошлом возглавлял канадское космическое агентство (2001-2005) и несколько месяцев в 2021 году руководил МИД страны.



По данным семьи, он ушел из жизни мирно, в кругу близких, сохраняя до последних дней силу духа и ясность ума. Пэм Гарно выразила благодарность медицинскому персоналу и всем, кто поддержал семью в этот период.





«С чувством глубокой печали я сообщаю о кончине моего супруга Марка Гарно. (...) Он скончался мирно, окруженный любовью членов его семьи. Мы хотели бы выразить нашу сердечную благодарность за поток поддержки, заботы и добрых слов, которые мы получили за последние несколько дней», — говорила супруга погибшего астронавта.