«Злопамятная, неуважения не прощает»: Выяснилось, отомстит ли Пугачева Вайкуле за места на галерке в Лимасоле
Продюсер Дворцов: гордая Пугачева отомстит подруге Вайкуле за места в последнем ряду
Великая Алла Пугачева может уже готовить месть певице Лайме Вайкуле за унизительные места в конце зала на концерте в Лимасоле. Такое заявление сделал продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru. Он назвал певицу злопамятной и не терпящей неуважения к своей персоне.
Ранее стало известно, что Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным** посетила сольный концерт Вайкуле в Лимасоле. К удивлению публики, звезда сидела не в первом ряду или ложе, а на табуретках у пульта звукорежиссера в конце зала.
Дворцов уверен, что Пугачева либо сама выбрала эти места, чтобы остаться незаметной, либо организаторы допустили промах, который она не забудет.
Звездный адвокат раскрыл, чем грозит организаторам «Новой волны» приглашение Пугачевой в Россию
«Тут может быть два варианта. Первый — Пугачева была в таком настроении, что никого не хотела видеть и не хотела, чтобы видели ее, и сама выбрала это место. Второй — ее туда посадили организаторы, и тогда она этот момент точно запомнит и еще подгадит Вайкуле. Пугачева — злопамятная, неуважения к себе не прощает», — рассуждал он в интервью NEWS.ru.Продюсер вспомнил случай на съемках «Сегодня вечером», когда Пугачева устроила скандал, буквально «психанув» за кулисами из-за мелкой неурядицы, и показала свой «настоящий» характер. Когда человек привыкает к максимальным преимуществам, то иногда незначительный дискомфорт может быть воспринят как личная атака.
В то же время Вайкуле и Пугачева продолжают открыто говорить, что они — хорошие подруги. Недавно сообщалось, что Вайкуле отчаянно пытается возродить былую славу своего фестиваля «Рандеву» в Юрмале и активно рекламирует его за два месяца до старта. Она надеется на появление Аллы Пугачевой на мероприятии, считая, что это наверняка привлечет публику.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов