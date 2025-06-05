«Злопамятная, неуважения не прощает»: Выяснилось, отомстит ли Пугачева Вайкуле за места на галерке в Лимасоле

05 июня 2025, 00:18

Продюсер Дворцов: гордая Пугачева отомстит подруге Вайкуле за места в последнем ряду

Алла Пугачева и Лайка Вайкуле (Фото: Instagram* @ laima_vaikule_official)

Великая Алла Пугачева может уже готовить месть певице Лайме Вайкуле за унизительные места в конце зала на концерте в Лимасоле. Такое заявление сделал продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru. Он назвал певицу злопамятной и не терпящей неуважения к своей персоне.





Ранее стало известно, что Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным** посетила сольный концерт Вайкуле в Лимасоле. К удивлению публики, звезда сидела не в первом ряду или ложе, а на табуретках у пульта звукорежиссера в конце зала.



Дворцов уверен, что Пугачева либо сама выбрала эти места, чтобы остаться незаметной, либо организаторы допустили промах, который она не забудет.





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«Тут может быть два варианта. Первый — Пугачева была в таком настроении, что никого не хотела видеть и не хотела, чтобы видели ее, и сама выбрала это место. Второй — ее туда посадили организаторы, и тогда она этот момент точно запомнит и еще подгадит Вайкуле. Пугачева — злопамятная, неуважения к себе не прощает», — рассуждал он в интервью NEWS.ru.