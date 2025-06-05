Пять девочек из одной семьи утонули, пытаясь спасти сестру на опасной глубине

05 июня 2025, 02:46

TTOI: В Индии пять девочек из одной семьи утонули из-за попытки спасти сестру

Фото: iStock/VacharapongW

Шесть девочек из одной семьи погибли в результате утопления в реке Джамна (индийский штат Уттар-Прадеш). Дети были разного возраста. Самой младшей жертве было 10 лет, а старшей — 18. Об этом сообщает газета The Times of India (TTOI).





Трагедия произошла 3 июня. Одна из сестёр начала тонуть после того, как зашла на опасную глубину. Пять её двоюродных сестёр бросились на помощь, но сильное течение унесло каждую из них. Спасателям удалось извлечь из воды всех девочек, однако было уже слишком поздно.





«Четырех девочек обнаружили мертвыми, еще две скончались в больнице», — пояснило издание.