CBS News: Гражданам 12 стран полностью запретили въезд на территорию США

05 июня 2025, 03:12

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда на территорию страны для граждан 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Основанием для решения названы риски национальной безопасности. Об этом сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X со ссылкой на информированные источники.







«США запрещают въезд из определенных стран, ссылаясь на риски национальной безопасности. Президент Трамп подписал указ о запрете въезда из нескольких государств этим вечером», — говорится в публикации Джейкобс.

«Частичный запрет касается граждан следующих 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла», — отметила журналистка CBS News.