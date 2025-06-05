CBS News: Гражданам 12 стран полностью запретили въезд на территорию США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда на территорию страны для граждан 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Основанием для решения названы риски национальной безопасности. Об этом сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X со ссылкой на информированные источники.
«США запрещают въезд из определенных стран, ссылаясь на риски национальной безопасности. Президент Трамп подписал указ о запрете въезда из нескольких государств этим вечером», — говорится в публикации Джейкобс.Полный запрет будет действовать в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянма, Республика Конго, Сомали, Судан, Чад, Экваториальная Гвинея и Эритрея.
«Частичный запрет касается граждан следующих 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла», — отметила журналистка CBS News.Согласно данным портала Jewish Insider, новая инициатива США связана с недавними инцидентами в стране: нападением на произраильских демонстрантов в штате Колорадо и убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.
В среду состоялось совещание представителей администрации Белого дома с представителями еврейского сообщества, где секретарь аппарата Уилл Шарф объявил о готовящемся указе.