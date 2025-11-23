Ученые задумали потушить Солнце, чтобы снизить температуру на Земле
New Yorker: Компания Stardust разрабатывает схему для уменьшения яркости Солнца
Компания Stardust разрабатывает технологию уменьшения яркости Солнца для снижения температуры на Земле. Об этом пишет американский журнал New Yorker.
Компания, базирующаяся в Израиле и зарегистрированная в Делавэре, предлагает использовать принцип вулканических извержений, когда огромные массы диоксида серы отражают солнечные лучи обратно в космос.
Эту схему назвали «технологией отражения солнечного света». Идея не является новой, однако именно Stardust всерьез взялась за ее реализацию.
«Планируется, что инновационные частицы будут распылять над облаками, где они сформируют своего рода зеркало, уменьшив тепловое воздействие Солнца», — говорится в материале.
Точный состав отражающих частиц не раскрывается. Однако они полностью безопасны для людей и экосистем, заверяет Stardust.
Согласно материалу, компания не планирует самостоятельно внедрять разрабатываемые технологии. Stardust — всего лишь небольшой стартап, а на реализацию проекта потребовались бы значительные ресурсы.
Компания является скорее «технологической движущей силой», которая передает информацию о своих разработках лицам, принимающим решения в различных правительствах.