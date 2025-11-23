Ученые задумали потушить Солнце, чтобы снизить температуру на Земле

23 ноября 2025, 02:50

New Yorker: Компания Stardust разрабатывает схему для уменьшения яркости Солнца

Фото: iStock/egal

Компания Stardust разрабатывает технологию уменьшения яркости Солнца для снижения температуры на Земле. Об этом пишет американский журнал New Yorker.





Компания, базирующаяся в Израиле и зарегистрированная в Делавэре, предлагает использовать принцип вулканических извержений, когда огромные массы диоксида серы отражают солнечные лучи обратно в космос.



Эту схему назвали «технологией отражения солнечного света». Идея не является новой, однако именно Stardust всерьез взялась за ее реализацию.





«Планируется, что инновационные частицы будут распылять над облаками, где они сформируют своего рода зеркало, уменьшив тепловое воздействие Солнца», — говорится в материале.