Первый Медиадень на Книжных аллеях в Петербурге посетили 3,5 тысячи человек

26 августа 2025, 14:01

Фото: iStock/yulenochekk

В Санкт-Петербурге первый Медиадень на Книжных аллеях посетили 3,5 тысячи жителей и гостей города. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





В рамках Медиадня для гостей подготовили творческие встречи, мастер-классы, и выступления популярных артистов. При этом для детей организовали встречи с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым, детским писателем Ириной Лисовой и художником Михаилом Васильевым.





«Когда говорят, что комиксы пришли к нам из Америки, это можно воспринять как пощечину тем, кто рисовал "Крокодил" или "Мурзилку". Комиксы всегда были частью нашей культуры», — приводит издание слова Васильева.

