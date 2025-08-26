Первый Медиадень на Книжных аллеях в Петербурге посетили 3,5 тысячи человек
В Санкт-Петербурге первый Медиадень на Книжных аллеях посетили 3,5 тысячи жителей и гостей города. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В рамках Медиадня для гостей подготовили творческие встречи, мастер-классы, и выступления популярных артистов. При этом для детей организовали встречи с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым, детским писателем Ириной Лисовой и художником Михаилом Васильевым.
«Когда говорят, что комиксы пришли к нам из Америки, это можно воспринять как пощечину тем, кто рисовал "Крокодил" или "Мурзилку". Комиксы всегда были частью нашей культуры», — приводит издание слова Васильева.
На мероприятии присутствовали писатели Александр Пелевин и Михаил Титов, актёр Андрей Ургант.
В культурной программе выступили автор-исполнитель Александр Джигит, оперный певец Михаил Гаврилов, композитор-пианист Павел Канторов и вибрафонист Алексей Чижик.
Тем временем в Кемерове концерт в Государственной филармонии Кузбасса 27 августа состоится праздничный, посвященный Дню шахтера, пишет «Сiбдепо».
Из-за концерта полностью закроют для парковки улицу Красную на участке от проспекта Советского до дома №4. Запрет начнёт действовать в 20:00 26 августа и продлится до 17:30 27 августа.
«Водителям не только нельзя будет оставить на этом участке свой автомобиль, но и въехать на прилегающую парковку у дома №4», — говорится в материале.