В Подмосковье проведут рок-фестиваль на осетровой ферме

26 августа 2025, 09:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Седьмой ежегодный фестиваль «ОСЁТР Рок Фест» состоится на Пушкинской осетровой ферме в последнюю субботу лета — 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.





Для зрителей выступят группы «Ферма», «Бамблбис», «РЭДЛ?», «Не спеши домой», «ЧП» и ВИА «Чародеи». Специальным гостем будет CHRONICA, а хэдлайнером — экс-солист групп «Ария» и «Автограф» Артур Беркут.





«Мы проводим наши концерты всегда бесплатно. Надеюсь, что 30 августа мы встретимся все вместе и будем наслаждаться музыкой, летом и жизнью!» — сказала организатор фестиваля Валерия.