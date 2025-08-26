В Подмосковье проведут рок-фестиваль на осетровой ферме
Седьмой ежегодный фестиваль «ОСЁТР Рок Фест» состоится на Пушкинской осетровой ферме в последнюю субботу лета — 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.
Для зрителей выступят группы «Ферма», «Бамблбис», «РЭДЛ?», «Не спеши домой», «ЧП» и ВИА «Чародеи». Специальным гостем будет CHRONICA, а хэдлайнером — экс-солист групп «Ария» и «Автограф» Артур Беркут.
«Мы проводим наши концерты всегда бесплатно. Надеюсь, что 30 августа мы встретимся все вместе и будем наслаждаться музыкой, летом и жизнью!» — сказала организатор фестиваля Валерия.Гостей фестиваля ждут также ярмарка мастеров, выставка ретро-машин и лотерея. Вход свободный. Возрастное ограничение — 18+.
Фестиваль будет проходить по адресу: 38-й километр Ярославского шоссе, деревня Костино Пушкинского городского округа.