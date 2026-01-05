Прилепин: Венесуэла защищает традиционные ценности лучше «правых» стран
Писатель Захар Прилепин выразил мнение, что социалистическая Венесуэла в вопросах защиты традиционных ценностей оказалась «правее» многих национал-консервативных режимов Латинской Америки. Об этом пишет RT.
Публицист обратил внимание на интересный парадокс. В социалистической республике законодательно запрещены порнография, аборты, однополые браки*, смена пола* и ростовщичество, отсутствуют кредитные карты с высокими процентными ставками, а церковь не испытывает проблем с государством. При этом Венесуэла четко придерживается антиизраильской позиции.
В то же время, в странах Латинской Америки с правыми режимами и в Европе эти явления легализованы, а внешняя политика этих государств ориентирована на поддержку Израиля. Прилепин проводит параллель с СССР, который также запрещал порнографию и проводил антисионистскую политику, хотя по сути был «правее любой мировой монархии».
Писатель задаётся вопросом, что действительно важно для современной правоконсервативной аудитории — сохранение реальных традиций или следование интересам «мировой жабы» в виде сверхкорпораций и международного финансового блока.
Читайте также: