В России утвердили перечень бесплатной медпомощи на 2026 год
Бесплатная медицинская помощь в России в этом году будет предоставляться более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Информация следует из постановления кабмина.
Список диагнозов, лечение которых покрывается за счет государства, не изменился по сравнению с прошлым годом.
В него входят инфекционные и паразитарные болезни, опухоли, патологии эндокринной и нервной систем, заболевания крови и сердечно-сосудистой системы, кожи и опорно-двигательного аппарата, органов зрения и слуха, дыхательной и пищеварительной систем, заболеваний полости рта (за исключением протезирования зубов), а также болезни мочеполовой системы.
Бесплатно предоставляются медицинские услуги при травмах, отравлениях, во время беременности, родов и абортов. Также в список включены расстройства питания, нарушения обмена веществ, отдельные иммунодефицитные состояния, врожденные аномалии, хромосомные заболевания и психические расстройства.
