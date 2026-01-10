Достижения.рф

В России утвердили перечень бесплатной медпомощи на 2026 год

ТАСС: в России программа ОМС в 2026 году пополнится новыми методами лечения
Бесплатная медицинская помощь в России в этом году будет предоставляться более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Информация следует из постановления кабмина.



Список диагнозов, лечение которых покрывается за счет государства, не изменился по сравнению с прошлым годом.

В него входят инфекционные и паразитарные болезни, опухоли, патологии эндокринной и нервной систем, заболевания крови и сердечно-сосудистой системы, кожи и опорно-двигательного аппарата, органов зрения и слуха, дыхательной и пищеварительной систем, заболеваний полости рта (за исключением протезирования зубов), а также болезни мочеполовой системы.

Бесплатно предоставляются медицинские услуги при травмах, отравлениях, во время беременности, родов и абортов. Также в список включены расстройства питания, нарушения обмена веществ, отдельные иммунодефицитные состояния, врожденные аномалии, хромосомные заболевания и психические расстройства.

Екатерина Коршунова

