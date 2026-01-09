В Волгограде планируют провести «антиабортный» молебен
Волгоградский собор проведёт молебен о защите нерожденных детей 11 января
В Волгограде 11 января совершат молебен о защите нерождённых детей. Кафедральный собор Александра Невского анонсировал это богослужение на своём сайте.
Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил текст молебна 26 декабря 2025 года.
«В тексте молебна содержатся прошения о вразумлении обуреваемых греховным помыслом совершить аборт, о даровании им страха Божия, а также о защите нерождённых младенцев и о прекращении совершения этого греха в нашей стране», — сказано в сообщении.Волгоградская епархия сообщает, что Синод постановил проводить этот молебен в течение года и в другие дни — согласно определённому графику или по поступающим обращениям от верующих.
