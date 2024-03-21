К программе «Эффективный ФАП» присоединятся ещё около 80 медучреждений Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Программа «Эффективный ФАП» реализуется в Московской области: в рамках программы расширяется перечень медицинских услуг, которые пациенты могут получить в фельдшерско-акушерских пунктах. В текущем году к программе присоединятся ещё почти 80 подмосковных ФАПов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Проект «Эффективный ФАП» делает медицинскую помощь более доступной и удобной для жителей деревень и сел. (…) Сейчас в проекте участвует 321 фельдшерско-акушерский пункт, а до конца года будет уже 400 ФАПов», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.В ФАПах, участвующих в проекте, можно пройти первый этап диспансеризации, телемедицинскую консультацию и получить льготные лекарства. Кроме того, в фельдшерско-акушерские пункты выезжают бригады узкопрофильных врачей, чтобы жители могли попасть к ним на приём, не покидая свой населённый пункт.
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