Подмосковные врачи вернули голос 35-летнему пациенту.

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«Исследование показало, что причиной проблем с горлом является полип на голосовой связке. Пациенту под местной анестезией при помощи микрохирургического оборудования провели операцию по удалению новообразования — полипа размером 5 миллиметров. Операция, длившаяся 45 минут, прошла успешно», — отметил заведующий ЛОР-отделением Жуковской больницы Вячеслав Демидкин.Он добавил, что сразу после операции голос пациента перестал быть хриплым, вернулся его привычный тембр.
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