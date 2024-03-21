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Подмосковные врачи вернули голос 35-летнему пациенту

21 марта 2024, 12:02
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

35-летний мужчина поступил в Жуковскую больницу с жалобами боль и дискомфорт при глотании, а также хрипоту и изменение тембра голоса за последние три года. Врачи сумели избавить пациента от этого недуга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Исследование показало, что причиной проблем с горлом является полип на голосовой связке. Пациенту под местной анестезией при помощи микрохирургического оборудования провели операцию по удалению новообразования — полипа размером 5 миллиметров. Операция, длившаяся 45 минут, прошла успешно», — отметил заведующий ЛОР-отделением Жуковской больницы Вячеслав Демидкин.
Он добавил, что сразу после операции голос пациента перестал быть хриплым, вернулся его привычный тембр.


В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.

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Жители Подмосковья пожаловались на дороговизну платных трасс
21 марта 2024, 12:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Стоимость проезда по платным трассам считает высокой большинство жителей Подмосковья, такие результаты показал опрос, который провело региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Высокой стоимость проезда по платным трассам считают 70% опрошенных. Средними цены назвали 25% респондентов, и только 5% сочли стоимость поездки по платной трассе доступной», — говорится в сообщении.
Кроме того, в опросе были затронуты темы комфорта и безопасности подмосковных платных дорог. По мнению большинства респондентов, эти трассы нуждаются в доработке: такой вариант ответа выбрали 68% проголосовавших. Комфортными платные дороги назвали 18% респондентов, а 14% ответивших считают эти дороги полностью лишёнными комфорта.

Опрос проводился для жителей Московской области, зарегистрированных на портале госуслуг.

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Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы
21 марта 2024, 12:29

Фото: istockphoto / Andy Cossins

Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы. Трансляцию игры компания вела на своей странице в соцсети Х.
29-летний Нолан Арбо рассказал, что около восьми лет назад его парализовало из-за несчастного случая, с того времени мужчина не чувствует тело ниже плеч.

На трансляции мужчина поделился, что ему нравится играть в шахматы, но он не мог себе это позволить. Однако, сейчас у него есть возможность двигать курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры в ходе игры.

Арбо признался, что в настоящее время продолжает играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. Он отметил, что в функционале импланта есть проблемы, при этом благодря устройству, его жизнь кардинально изменилась.

Напомним, что в январе миллиардер из США Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства обещают большие результаты.

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#врачи
#жизнь
#шахматы
#здоровье
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На дорогах Подмосковья установят более ста «лежачих полицейских»
21 марта 2024, 12:22

Свыше 100 искусственных неровностей обустроят на региональных трассах Московской области сотрудники Мосавтодора в текущем году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В этом году обустроим больше 100 искусственных неровностей: преимущественно у пешеходных переходов, чтобы водители снижали скорость вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов. Кроме того, неровности будут смонтированы в местах повышенного риска аварий, где часто нарушается скоростной режим», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
«Лежачие полицейские» будут установлены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Места установки будут определены по итогам работы специальной комиссии по безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
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В Белгородской области задержали россиянина, который готовил теракты против российских военных
21 марта 2024, 12:21

Фото: iStock/BrianAJackson

ФСБ в сотрудничестве с МВД России пресекла планируемые террористические акты в отношении российских военнослужащих на территории Белгородской области.
За их подготовку был задержан россиянин, выступавший сторонником ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. передает ТАСС.

По информации из ЦОС, мужчине было поручено подготовить и провести диверсионные и террористические действия против российских военных. У него нашли взрывное устройство, которое он собирался использовать для дистанционного взрыва в районе дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 205 («подготовка к террористическому акту»), часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 205.5 («покушение на участие в деятельности террористической организации»), часть 1 статьи 30 и часть 3 статьи 281 («подготовка к диверсии»), а также часть 1 статьи 222.1 («незаконное хранение взрывчатых веществ»).

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#покушение
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Россияне примут участие в конкурсе ЕАЭС «Символы евразийской интеграции»
21 марта 2024, 11:52

Фото: istockphoto/scyther5

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Евразийская экономическая комиссия проводят конкурс совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов «Символы евразийской интеграции».
Участие в конкурсе примут жители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Целью его является поиск и отбор проектов, отличающихся новизной, технологичностью и конкурентоспособностью. Реализация их должна осуществляться с участием представителей нескольких стран на территории евразийского региона. Проекты должны обладать значимым социальным, экономическим и технологическим эффектом.

Участвовать в конкурсе могут коммерческие предприятия и организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и сообщества, а также физические лица — граждане государств, входящих в ЕАЭС.

Проекты, представленные на конкурс, будут оцениваться по следующим номинациям:

- технологии базовых отраслей;
- транзитный потенциал;
- технологический суверенитет;
- цифровые платформенные решения;
- новый технологический уклад;
- человеческий капитал;
- евразийский туризм;
- финансовая инклюзивность.

Каждый участник конкурса может представить не более трёх проектов. Для участия следует заполнить заявку на сайте конкурса по адресу: http://eurasiasymbols.asi.ru. Срок подачи заявок — до 30 апреля 2024 года.

По итогам представители экспертной группы и президиума конкурса определят победителя и двух призёров за второе и третье места в каждой из представленных номинаций. Комиссия представит проекты финалистов конкурса на рассмотрение Евразийского межправительственного совета, а также осуществит информирование международных институтов развития — Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития — о результатах конкурса. Кроме того, будут даны рекомендации по рассмотрению проектов с целью их последующего финансирования.

Контактное лицо от АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» — Гасымова Лейла Захидовна, руководитель проекта Офиса международных связей Операционного блока. Телефон: 7(495) 690-9129, внутренний номер 288, электронная почта: lz.gasymova@asi.ru.

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ВЦИОМ: 83% россиян считают, что выборы президента прошли честно
21 марта 2024, 11:29

Фото: istockphoto/bizoo_n

Рекордное число россиян посчитали прошедшие выборы президента честными. Об этом сообщает ВЦИОМ.
По данным Центра, 83% граждан РФ сочли выборы честными, 65% выразили уверенность в том, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей.

Специалисты ВЦИОМ проводили опрос посредством звонков избирателям. Было учтено мнение 1600 совершеннолетних респондентов.

При этом, по данным ВЦИОМ, не доверяют итогам президентских выборов 13% респондентов. Также не знают об итогах голосования 14% опрошенных, а 1% ​граждан не стал комментировать прошедшее мероприятие.

Напомним, выборы президента России впервые в истории страны проходили три дня. По результатам голосования, победу одержал кандидат в президенты и действующий лидер страны Владимир Путин.

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#рф
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В Подмосковье выявили около 30 нарушений правил торговли мясом
21 марта 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Месячник качества и безопасности мяса и мясной продукции проводится с начала марта на территории Московской области, за это время было выявлено около 30 нарушений правил торговли данными товарами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В настоящее время было предпринято уже 78 выездов, в ходе которых проверено 105 торговых точек: это магазины, рынки и торговые центры. Проверка показала, что на точках мясная продукция продаётся с нарушениями, в числе которых отсутствие ветеринарных документов на товар, информации о продавце, промышленной маркировки и упаковки», — сообщил глава министерства Владислав Мурашов.

Проверки продолжаются. В них участвуют представители областного Минсельхозпрода, подведомственных министерству учреждений и муниципальных администраций.

Жителей Московской области призывают не покупать мясо с рук, так как данная продукция может быть опасна для здоровья. О продаже некачественной продукции следует сообщать в региональный Роспортребнадзор по телефону: 8-800-100-50-14.

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#московская область
#подмосковье
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В трёх округах Подмосковья проверили защиту от паводков объектов ЖКХ
21 марта 2024, 11:06

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Выполнение противопаводковых мероприятий на десяти объектах жилищно-коммунального хозяйства проверили в трёх подмосковных городских округах специалисты региональной аварийно-восстановительной служба (МОС АВС), сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Проверки были проведены в зонах, которым угрожает подтопление, в Богородском округе, Луховицах и Щёлкове», — отмечается в сообщении.
В ходе проверок были осмотрены семь канализационно-насосных станций, водозаборный узел, котельная и одни очистные сооружения. По итогам проверок были составлены соответствующие акты.

Ранее сообщалось, что в Московской области риск подтоплений есть в 38 городских округах, в пяти из которых он наиболее высок: это Луховицы, Истра, Можайск, Красногорск и Дмитровский округ.

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Жителей Подмосковья призвали не выходить на лёд
21 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

Тёплая весенняя погода, установившаяся в столичном регионе, сделала лёд на водоёмах Подмосковья ненадёжным, выходить на него опасно для жизни. Об этом жителей Московской области предупреждают в региональном министерстве экологии и природопользования, сообщает пресс-служба ведомства.
«Под воздействием плюсовых температур и солнечных лучей лёд плавится. Кроме того, меняется его структура: даже там, где слой льда пока остаётся большим, он становится пористым и рыхлым», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что любители подлёдной рыбалки, а также те, кто за зиму привык срезать дорогу в магазин или домой по замёрзшим водоёмам, зачастую не осознают всю степень опасности и игнорируют весенние изменения. Однако сейчас регион вступил в период активного снеготаяния, поэтому выходы на лёд совершенно недопустимы.

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