Россияне примут участие в конкурсе ЕАЭС «Символы евразийской интеграции».

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Участвовать в конкурсе могут коммерческие предприятия и организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и сообщества, а также физические лица — граждане государств, входящих в ЕАЭС.
Проекты, представленные на конкурс, будут оцениваться по следующим номинациям:
- технологии базовых отраслей;
- транзитный потенциал;
- технологический суверенитет;
- цифровые платформенные решения;
- новый технологический уклад;
- человеческий капитал;
- евразийский туризм;
- финансовая инклюзивность.
Каждый участник конкурса может представить не более трёх проектов. Для участия следует заполнить заявку на сайте конкурса по адресу: http://eurasiasymbols.asi.ru. Срок подачи заявок — до 30 апреля 2024 года.
По итогам представители экспертной группы и президиума конкурса определят победителя и двух призёров за второе и третье места в каждой из представленных номинаций. Комиссия представит проекты финалистов конкурса на рассмотрение Евразийского межправительственного совета, а также осуществит информирование международных институтов развития — Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития — о результатах конкурса. Кроме того, будут даны рекомендации по рассмотрению проектов с целью их последующего финансирования.
Контактное лицо от АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» — Гасымова Лейла Захидовна, руководитель проекта Офиса международных связей Операционного блока. Телефон: +7(495) 690-9129, внутренний номер 288, электронная почта: lz.gasymova@asi.ru.
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