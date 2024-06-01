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Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили за 4 минуты до старта

01 июня 2024, 21:28
Фото: iStock/Dmitriy Muravev

Фото: iStock/Dmitriy Muravev

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили менее чем за четыре минуты до планируемого взлёта. Прямую трансляцию вела НАСА.
Отмечается, что отмена запуска была объявлена за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта. Это произошло в 12:25 по тихоокеанскому времени (19:25 мск).

Из-за того что полёт к МКС не допускает задержки времени старта, корабль, скорее всего, будет запущен в резервные дни (2, 5 или 6 июня).



В НАСА пока не озвучили причину отмены старта, а также новую дату запуска.

Напомним, что запуск этой ракеты должен был состояться ещё 6 мая. Однако он был отменён за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Затем была обнаружена утечка гелия уже в самом корабле, в результате чего запуск был отложен до 1 июня.

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#мкс
#ракета
#сша
#космос
Названо место проведения второго турнира «Игр будущего»
Столяров: второй турнир «Игр будущего» состоится в ОАЭ в 2025 году
01 июня 2024, 22:34

Фото: Telegram-канал «Игры будущего»

Второй турнир «Игр будущего» пройдёт в ОАЭ в 2025 году. Об этом руководитель проекта сообщил в своём Telegram-канале.
В марте этого года занимавший тогда пост министра спорта России Олег Матыцин сообщил о планах проведения «Игр будущего» каждый год. Тогда же было объявлено о скором принятии заявок на их проведение.

Сегодня Столяров сообщил о втором этапе проведения Игр в 2025 году.

Напомним, что «Игры будущего» – это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт или VR/AR-технологию.

Первые такие Игры состоялись в Казани и Сочи. Они проводились с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов из 107 государств. Общий призовой фонд составил 10 миллионов долларов.

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#игры
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#спорт
#технологии
#оаэ
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В МВД призвали россиян проверить загранпаспорта
МВД призвало россиян проверить загранпаспорта в преддверии летних отпусков
01 июня 2024, 19:16

Фото: istock / Mikhail Strogalev

Представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные. В случае выявления несоответствий нужно обратиться в отдел по вопросам миграции для замены документа.

Прежде сообщалось, что россиянам могут отказать в выезде за границу из-за некорректных данных в документах. Так, АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
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#атор
#загранпаспорт
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В Химках завершился международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»
01 июня 2024, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» прошел в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В мероприятии приняли участие 300 юных спортсменов в составе 28 команд. В этом году турнир проходит уже в восьмой раз. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поблагодарил всех, кто принял участие в турнире.
«Сегодня мы сделали все, для того чтобы подарить настоящий праздник нашим химчанам и гостям из других городов. Благодарю всех, кто принял участие в турнире, — юных спортсменов, гостей и, конечно, болельщиков», —заявил Волошин.

Участие в турнире по мини-футболу на поле стадиона «Новые Химки» приняли также спортсмены из Луганска и белорусского Гродно. Главный приз турнира — Кубок флагов, завоевала команда из химкинской школы №31. Эта победа стала для ребят третьей подряд.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы одержали победу на турнире в прошлом году и повторили результат уже в этом году. К победе шли целый год. Достойные соперники и замечательный турнир», — сказал футболист команды из школы №31 Михаил Поляков.

По итогам турнира ученики школы — Богдан и Руслан Мордановы признаны лучшими нападающим и бомбардиром. Лучший вратарь — юный футболист из белорусской команды «Неман» Георгий Цибуль.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли: заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, химчанин, популярный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Прежде сообщалось, что глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#футболист
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Скрывавшая лицо девушка возложила цветы на памятник Пригожина
01 июня 2024, 16:31

Фото: iStock/Imagesines

Неизвестная девушка с телохранителями принесла огромный букет белых роз к памятнику Евгения Пригожина.
Очевидцы сообщают, что к памятнику на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище подошла девушка в капюшоне и в тёмных солнцезащитных очках. С ней было несколько телохранителей. Она возложила большой букет из белых роз.

Предполагается, что это могла быть дочь Евгения Пригожина, пишет NEWS.ru.

Отметим, что 1 июня Пригожину исполнилось бы 63 года. В честь дня его рождения на Прохоровском кладбище был открыт отлитый из бронзы монумент.

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#вагнер
#чвк
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Много посмертного грима: как прошли похороны Заворотнюк и почему семья запретила делать фото гроба
Прощание и похороны Анастасии Заворотнюк: как прошла церемония, подробности
01 июня 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Известная артистка, влюбившая в себя миллионы зрителей, скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга — глиобластомой. О том, как прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, и кто пришел проводить ее в последний путь расскажет редакция «Радио 1».

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Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Уже с утра семья актрисы с прискорбием сообщила об этом поклонникам в социальных сетях. Долгие пять лет она сражалась со смертельной болезнью. Рядом всегда были мама, дети и супруг Петр Чернышев, который держал ее за руку и в последние минуты.

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк


Прощание с актрисой прошло в Покровском монастыре — месте паломничества верующих. Именно сюда они приезжают, чтобы поклониться мощам святой Матроны Московской. Официально церемония прощания должна была начаться в 11 утра, но уже с 9 часов к месту отпевания выстроилась очередь из поклонников, пришедших проститься с артисткой.

Первыми на церемонию прощанию с Заворотнюк прибыли члены ее семьи: супруг Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, мать покойной. Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны с мужем, личность которого прежде держала в тайне.

Прежде она рассказывала, что знакома с избранником восемь лет. Они встретились в Нью-Йорке во время учебы, а поженились два года назад. Своего избранника девушка не показывала в социальных сетях, так как, по ее словам, он не хотел медийности.


Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда
Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда

Кто посетил церемонию прощания с Заворотнюк


Попрощаться с коллегой по сцене пришли известный дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный, фигурист Илья Авербух, продюсер Александр. В числе тех, кто возложил цветы к гробу актрисы были также фигуристка Татьяна Навка, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тренер Татьяна Тарасова, актер Денис Матросов с супругой Ольгой и многие другие.

Татьяна Навка в беседе с журналистами рассказала, что Заворотнюк была невероятной женой, матерью, подругой и светлая энергия актрисы всегда останется в памяти зрителей и тех, кто ее любит. Воспоминаниями об актрисе поделился Эдгар Запашный. В беседе с MSK1.RU он рассказал, что Анастасия — очень хороший, светлый человек, большая труженица и замечательная артистка.

Фигурист Илья Авербух вспоминал об Анастасии Заворотнюк с теплой улыбкой на лице. Он рассказал, что знает актрису очень давно.

Молча к монастырю прошел Григорий Лепс. Позже он с трудом произнес, что сейчас все россияне могут вспомнить добрым словом актрису и достойно проводить ее.


Семья Заворотнюк запретила фотографировать гроб


Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам и поклонникам артистки, которые пришли на церемонию прощания, с просьбой не фотографировать гроб с телом актрисы.


По словам журналистов, лицо Заворотнюк очень осунулось и особенно в глаза бросилось большое количество посмертного грима. В монастыре актриса лежала в белом открытом гробу.


Погребение актрисы Заворотнюк


Тело Анастасии Заворотнюк привезли на Троекуровское кладбище, где состоялось захоронение тела артистки. Ее похоронили рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей.


Наследство Анастасии Заворотнюк


Сообщается, что дом в элитном посёлке Подмосковья Заворотнюк вместе с Чернышёвым приобрела ещё в 2012-м, а переехала в элитный 700-метровый коттедж в 2015-м. Его стоимость оценивают в 160 млн рублей.
Кроме того, у Анастасии есть квартира в центре Москвы, которая стоит около 50 млн. Также с ней связывают ещё две квартиры в столице, суммарная стоимость которых доходит до 100 млн, а также загородный дом в другой части Подмосковья.


СМИ говорят, что семья не будет делить наследство, потому что все в хороших отношениях и устраивать скандалы и склоки никто не собирается.


Однако известно, что у семьи актрисы появились долговые обязательства. В последние месяцы семья была сильно погружена в лечение Заворотнюк и перестала следить за финансовыми обязательствами, из-за чего них образовался долг по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей.

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В ЕК мессенджер Telegram назвали проблемой из-за фейков и отсутствия контроля
01 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова считает, что мессенджер Telegram является проблемой. Об этом информирует Bloomberg.
Йоурова утверждает, что РФ и иные «враждебно настроенные» государства якобы могут злоупотреблять отсутствием регулирования мессенджера, где распространяют фейковые новости в Европейском союзе. Она отметила, что Telegram особенно активно пользуются в восточных странах — членах Евросоюза с большим количеством русскоязычного населения.

Йоурова добавила, что для того чтобы разобраться в ситуации, в ЕК намерены узнать, сколько пользователей Telegram живет в ЕС. Если их число превысит 45 миллионов, то мессенджеру придется подчиняться новым правилам Европы.

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В России планируют ввести учёт домашних животных
01 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/Nataba

В России готовят систему, которая позволит вести учёт домашних питомцев. О работе в данном направлении правительство отчиталось перед депутатами Госдумы.
Соответствующие поручения ранее дали президент России Владимир Путин и Минприроды РФ. В рамках этих поручений прорабатывается механизм учёта домашних животных.

Минприроды пояснило в беседе с ТАСС, что речь идёт не о сельскохозяйственных животных, а о домашних питомцах. Специалисты убеждены, что такая мера позволит сократить число бездомных животных и упростит поиск питомцев в случае их пропажи.

Инициатива будет представлена в виде законопроекта, который рассмотрят в Госдуме. Однако конкретные решения будут приниматься руководством регионов, в зависимости от ситуации.

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#животные
#учёт
#правительство
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В Химках стартовал восьмой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»
01 июня 2024, 14:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки стартовал восьмой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» в День защиты детей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие прошло на поле стадиона «Новые Химки». Участие в турнире приняли 28 команд - почти 300 участников. Вместе с юными химчанами соревнуются команды из Луганска и белорусского города-побратима Гродно.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок Флагов» является единственным и уникальным проектом в Подмосковье.

«Он объединяет юных футболистов, здесь они обмениваются опытом и совершенствуют свое мастерство», — рассказал Волошин.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

К спортсменам обратилась также депутат Госдумы, куратор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Она поздравила ребят с Днем защиты детей и Днем футбола и пожелала интересных встреч и ярких игр. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал проведение «Кубка Флагов», назвав его прекрасным мероприятием.

«Это неформальная организация, прекрасный стадион. Футбол — игра, которая объединяет все страны и радует то, что Химки поддерживают детско-юношеский спорт», — сказал Губерниев.

Юных спортсменов также поздравили заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Участникам турнира предстоит побороться за главный приз турнира - Кубок флагов. Также определят победителей в номинациях «лучший вратарь», «лучший нападающий», «лучший защитник», «лучший полузащитник».

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В подмосковном Домодедово прошел первый футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!»
01 июня 2024, 13:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый фестиваль ПФК ЦСКА «Все сюда!» прошел в подмосковном Домодедово при поддержке правительства Московской области и АСИ. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В текущем году должны пройти еще четыре фестиваля в Московской области. Ближайший из них состоится 15 июня в Одинцово. ЦСКА планирует организовать целую серию таких фестивалей, каждый из них станет «футбольным днем города». Мероприятия запланированы и в других российских регионах.


Видео: пресс-служба Минспорта МО

Целью фестиваля является отбор талантливых молодых игроков в команду «армейцев» и вовлечение жителей региона в спортивные мероприятия.

В пресс-службе сообщили, что в открытии первого фестиваля приняли участие глава АСИ Светлана Чупшева, замгендиректора ПФК ЦСКА Евгений Шевелев, директор департамента физкультуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, министр физкультуры и спорта Московской области Алексей Перов и врио главы Домодедово Евгения Хрусталева.

В отборе в Домодедово приняли участие более 100 детей. Они участвовали в футбольном турнире в формате 3х3, а также показали мастерство дриблинга, спринта, удара на точность, ведения и передачи мяча.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



Глава АСИ Светлана Чупшева обратила внимание на то, что ребята, которые хорошо покажут себя на отборах и не попадут в академию ЦСКА, будут рекомендованы другим региональным спортклубам.

«Мы с удовольствием поддерживаем такие инициативы. Первый фестиваль проходит сегодня в Домодедово. Мне кажется, он удался, потому что пришло много родителей с детьми. Очень важно, что из 100% заявившихся ребят всего 5% ходят в спортклубы, остальные – ребята, которые пока не выбрали для себя направление. Важно создавать возможности для детей, приучать их к спорту, помогать им выстроить траекторию дальнейшей и здоровой спортивной жизни», — рассказала Чупшева.

Замгендиректора ПФК ЦСКА Евгений Шевелев рассказал, что многие игроки ЦСКА пришли в клуб в детском возрасте. Он привел в пример Игоря Акинфеева и Александра Головина, которых родители привели в клуб в раннем возрасте.

Мероприятие посетили более 350 человек. На площадке фестиваля прошли мастер-классы на спортивную тематику, ярмарки спортивных товаров, а также состоялась автограф-сессия с легендарным полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

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