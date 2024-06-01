Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили за 4 минуты до старта

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Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили менее чем за четыре минуты до планируемого взлёта. Прямую трансляцию вела НАСА.
Отмечается, что отмена запуска была объявлена за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта. Это произошло в 12:25 по тихоокеанскому времени (19:25 мск).
Из-за того что полёт к МКС не допускает задержки времени старта, корабль, скорее всего, будет запущен в резервные дни (2, 5 или 6 июня).
В НАСА пока не озвучили причину отмены старта, а также новую дату запуска.
Напомним, что запуск этой ракеты должен был состояться ещё 6 мая. Однако он был отменён за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Затем была обнаружена утечка гелия уже в самом корабле, в результате чего запуск был отложен до 1 июня.
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Из-за того что полёт к МКС не допускает задержки времени старта, корабль, скорее всего, будет запущен в резервные дни (2, 5 или 6 июня).
В НАСА пока не озвучили причину отмены старта, а также новую дату запуска.
Напомним, что запуск этой ракеты должен был состояться ещё 6 мая. Однако он был отменён за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Затем была обнаружена утечка гелия уже в самом корабле, в результате чего запуск был отложен до 1 июня.
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Анастасия Чинкова