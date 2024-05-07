Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили в последний момент

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Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС отложили. Решение приняла компания United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V, НАСА ведет прямую трансляцию.
Решение об отмене запуска также было озвучено во время прямой трансляции подготовки к полету. Ведущая трансляции НАСА сообщила, что причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.
Старт Atlas V был запланирован на 22.34 по времени Восточного побережья Штатов (5.34 по московскому времени). На борту корабля на орбиту должны были первый раз отправиться двое астронавтов НАСА — Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Космонавты должны были находится на МКС неделю.
После этого Starliner по плану должен был совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Ожидалось, что основной задачей полета станет проверка способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
Ранее посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Старт Atlas V был запланирован на 22.34 по времени Восточного побережья Штатов (5.34 по московскому времени). На борту корабля на орбиту должны были первый раз отправиться двое астронавтов НАСА — Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Космонавты должны были находится на МКС неделю.
После этого Starliner по плану должен был совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Ожидалось, что основной задачей полета станет проверка способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
Ранее посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак