Первый полет китайского истребителя нового поколения попал на видео

Фото: istockphoto/vadimrysev
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен первый полет нового самолета, предположительно являющегося китайским истребителем шестого поколения. Запись была опубликована в Telegram-канале ImpNavigator.
На видео можно увидеть самолет неизвестной модели, который летит в сопровождении китайского истребителя пятого поколения J-20S. В публикации выдвинуто предположение, что данный самолет может быть прототипом или демонстратором нового поколения истребителя, разрабатываемого в Китае.
По предварительным данным, новый самолет выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Его размеры сопоставимы с габаритами серийного J-20S, что может указывать на его высокие летные характеристики. Также отмечается, что самолет оснащен двумя двигателями с плоскими соплами, что способствует снижению его заметности.
Первый концепт китайского истребителя нового поколения был представлен на международном авиасалоне Airshow China 2022. Модель, показанная тогда, также имела треугольное крыло, что подтверждает продолжающееся развитие данной схемы в рамках китайской авиационной программы.
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По предварительным данным, новый самолет выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Его размеры сопоставимы с габаритами серийного J-20S, что может указывать на его высокие летные характеристики. Также отмечается, что самолет оснащен двумя двигателями с плоскими соплами, что способствует снижению его заметности.
Первый концепт китайского истребителя нового поколения был представлен на международном авиасалоне Airshow China 2022. Модель, показанная тогда, также имела треугольное крыло, что подтверждает продолжающееся развитие данной схемы в рамках китайской авиационной программы.
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Дарья Осипова