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Подмосковным сервисом по вывозу ненужных вещей воспользовались уже более 800 раз

Фото: istockphoto.com/MAXSHOT

Фото: istockphoto.com/MAXSHOT

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Онлайн-сервисом «Вывоз ненужных вещей», запущенном на портале госуслуг Московской области в августе текущего года, воспользовались уже свыше 800 раз, общий вес перевезённого с помощью сервиса вторсырья составил 25,5 тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В сервис «Вывоз ненужных вещей» поступило с момента запуска 846 заказов. На переработку было передано 25,5 тонн вторичных ресурсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего жители Московской области прибегали к сервису для вывоза старой стиральной машины: таких заявок поступило 550. А самыми редкими предметами остаются пианино — специалисты сервиса помогли с вывозом десяти ставших ненужными инструментов.



В министерстве напомнили, что сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен также в приложении «Добродел».

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#московская область
#подмосковье
Карьерный консультант назвал профессии, которым придется работать все новогодние праздники
Валинуров: в Новый год будут работать экстренные службы, транспорт и общепит
26 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/artolympic

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров перечислил профессии, представителям которых придется работать в Новый год. По его словам, в праздники на своем посту останутся экстренные службы — врачи, пожарные, полиция и спасатели, а также транспортная отрасль, работники общепита и индустрии развлечений.
«Во-первых, это все экстренные службы — врачи, спасатели МЧС, пожарные, полиция. Эти люди работают без выходных, и Новый год не исключение. Для врачей этот период — пик. Как бы это ни звучало, но именно в Новый год приходится большинство травм. Это подтверждает статистика», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время для некоторых зимние праздники становятся поводом не для радости и счастья, а для предновогодней депрессии. Как рассказала «Известиям» психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова, чаще всего причиной таких состояний оказывается финансовая нестабильность и оценка собственных достижений за минувший год.
«Похвалите себя за достигнутые цели и не ругайте за то, если какие-то цели не были достигнуты. Часто цели и задачи, которые мы ставим на год, становятся для нас неприоритетными и в выполнении их нет никакого смысла. Часто именно поэтому мы их и не достигаем», — подчеркнула специалист.
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#терапевт
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Эксперт раскрыл, как сильно подорожает алкоголь в 2025 году
Эксперт Черниговский: в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 8% из-за акциза
26 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

С учетом новых акцизных ставок и общей экономической ситуации в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 5-8%, вина — на 8-10%, пиво — на 5-7%. Таким прогнозом поделился доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. По его словам, вместе с тем иностранные спиртные напитки станут менее доступными, а их место займет отечественный алкоголь.
«Усложнение импорта и повышение пошлин на продукцию из «недружественных» стран делают иностранные напитки дороже и менее доступными. В то же время российские производители, особенно винодельческие хозяйства Краснодарского края и Крыма, предлагают высококачественную продукцию, способную конкурировать с импортом, причем по гораздо более выгодной цене», — рассказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время кофе в 2025 году подорожает еще больше — на 20-30%. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, к росту цен на продукт приведут засухи в Бразилии и Вьетнаме.

Вместе с тем Балынин раскрыл, как можно сэкономить на кофе — покупать его по скидке, так как в таких случаях он дешевеет порой на 40%, и выбирать кофе в пакете, а не стеклянной банке.

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#алкоголь
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«Толстеет во сне»: Врач назвал неожиданную причину набора веса россиян
Врач Кудинов: из-за плохого сна люди набирают вес
26 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/AntonioGuillem

Часто люди, желая сбросить лишний вес, прибегают к различным методам, однако прогресса не видят. Почему такое происходит?
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» заявил, что плохой сон напрямую влияет на набор лишнего веса.

«Когда мы крепко спим, у нас вырабатывается гормон роста, а он отвечает за вывод жира из жировых клеток. Соответственно, чем хуже мы спим, тем толще мы становимся, а чем толще мы становимся, тем больше остановок дыхания во сне (апноэ), и хуже мы спим», — сказал эксперт.

По его словам, люди с плохим сном не могут похудеть, а продолжают полнеть, ничего не употребляя в пищу.

«А со временем еще и сахарный диабет начинается», — предупредил специалист и посоветовал при любых проблемах со сном не тянуть, а сразу обращаться к врачам.

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#сомнолог
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Из парков Московской области отправили более 13,5 тыс. писем Деду Морозу в Великий Устюг
26 декабря 2024, 11:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

25 декабря в парке Мира города Мытищи прошёл торжественный сбор писем Деду Морозу из парков Подмосковья. всего было собрано более 13,5 тысяч писем из 45 городских округов. В мероприятии участвовали делегации из 37 муниципалитетов, которые передали письма в парковую резиденцию Деда Мороза, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Каждая делегация была представлена персонажем, олицетворяющим культурные особенности соответствующего муниципалитета: например, олень из Раменского городского округа, девушки-посланницы Земли Зарайской, дулёвская белка из Орехово-Зуево, футуристические космонавты из Жуковского, Франц Гарднер и фарфоровая чашка из Талдома, виолончель и барабан из Коломны.

Кроме того, были вручены знаки качества «Дед Мороз рекомендует» представителям областных парков за лучшее оформление новогодних территорий.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«В 2023 году отправили в Великий Устюг более 9 тысяч писем, в этом году их количество выросло до 13,5 тысяч. Теперь это стало теплой и доброй традицией, предновогодним чудом для всех семей нашего региона», — сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Гости встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в праздничном шествии и развлекательной программе. Всех гостей угостили ароматным чаем. После завершения мероприятия письма были отправлены в главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, Вологодская область.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Для нас большая честь принять письма Деду Морозу из всех парков Подмосковья. Мы с особой радостью и гостеприимством встретили делегации и провели для них экскурсию по новогоднему парку Мира. Для всех желающих до конца январских праздников будет открыта Резиденция Деда Мороза, оформленная в жостовском и федоскинском стиле», — рассказал Александр Мороз, директор МБУК «Единая дирекция парков г. о. Мытищи».

В течение декабря прошлого года в парках функционировало 116 почтовых отделений Деда Мороза, а 59 резиденций продолжат работать до окончания январских праздников 2025 года.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области


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Ветеринар рассказала, чем обработать ёлку, чтобы питомцы к ней не подходили
Ветеринар Сиротина: запах цитруса и хвои отпугнет питомцев от ёлки
26 декабря 2024, 11:07

Фото: iStock/MW47

Новогодние украшения и ёлки становятся предметом внимания домашних питомцев. И зачастую кошки и собаки роняют, разбивают игрушки, пробуют на вкус иголки от елей, а потом попадают в больницы.
Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» напомнила, что новогодние украшения в доме с питомцами должны быть наиболее безопасными.

«Они не должны быть бьющимися, потому что животные часто роняют и разбивают. Лучше пластиковые или бумажные. Ёлку можно опрыскивать запахом, который раздражает ваше животное (нужно выяснить). Это могут быть хвойные или цитрусовые освежители. А можно внутри елку обложить корками от апельсинов, мандаринов, лимонов», — посоветовала эксперт.

По ее словам, что запах цитруса и хвои часто отпугивает животных, однако все индивидуально.

«Животных, бывает, раздражает даже какой-то нейтральный освежитель или духи. Вот таких и нужно обрабатывать елки», — сказала ветеринар.

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В Московской области создали пять центров цифрового образования детей «IT-куб»
26 декабря 2024, 10:53

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области активно открываются и развиваются центры цифрового образования детей «IT-Куб». Эти центры предлагают обучение современным информационным технологиям для детей от 7 до 18 лет, ​сообщает Министерство образования Московской области.
В период с 2019 года в рамках национального проекта «Образование» были открыты пять центров цифрового образования детей «IT-куб» в Подольске, Клину, Ленинском, Электростали и Химках.

В центрах дети осваивают программирование, мобильную разработку, робототехнику и другие актуальные направления в области информационных технологий. Обучение в «IT-Кубах» даёт возможность каждому ребёнку получить качественное дополнительное образование в сфере IT и подготовиться к будущей карьере.

«Я рад, что в нашей школе открылся цифровой центр "IT-куб.Химки", там я занимаюсь робототехникой. Я успел собрать несколько разных моделей роботов, с одним из которых мы с друзьями участвовали в областных соревнованиях. Сейчас мы с командой готовимся к Робофесту и надеемся занять там призовые места», — рассказал учащийся школы «Лидер» Себастиан Окишор.

Фото: Министерство образования Московской области

В пресс-службе сообщили, что в Московской области функционируют четыре детских технопарка «Кванториум»: в Королёве, Балашихе и с 2024 года в Дмитровском и Одинцовском округах.

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#образование
#обучение
#программирование
#it
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В Мытищах откроется II Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»
26 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/SimoneN

18 января 2025 года в Мытищах состоится открытие II Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации». Об этом сообщили в пресс-службе АНО Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации.
Открытие фестиваля состоится в Молодежном центре «Импульс». Проведение этого мероприятия оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, повышает интерес к изучению культуры, а также укрепляет традиционные ценности. Кроме того, развивает туризм, так как география участников конкурса постоянно расширяется.

Основная задача проекта заключается в развитии интереса к изучению культуры народов Российской Федерации через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи.

В течение всего 2024 года проходил «I Всероссийский фестиваль-конкурс «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ». Всего провели 16 этапов конкурса, участие в которых приняли 245 организаций и 2631 человек из таких городов, как Калуга, Тверь, Воронеж, Кострома, Раменское, Мытищи, пос. Вольгинский (Владимирская обл.), Тула, Брянск, Москва.

14 декабря 2024 г. состоялся финал конкурса, в котором приняли участие конкурсанты из восьми регионов России, включая г. Москва и Московскую область. Общее количество участников в финале составило 550 чел. из 45 организаций.

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В Балашихе ввели в эксплуатацию новый мост через реку Пехорку
26 декабря 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырёхполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку, построенный на территории жилого комплекса «Пехра» в городском округе Балашиха, введён в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый мост длиной 33 метра и шириной 22 с половиной метра оборудован системой освещения и барьерными ограждениями, здесь установили дорожные знаки и нанесли разметку», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Отмечается, что новый мост облегчит выезд из ЖК «Пехра», жители смогут проще доехать в центр Балашихи и другие районы города, а также быстрее добраться до железнодорожной станции Балашиха.

Жилой комплекс «Пехра» занимает территорию 36 гектаров, здесь построено восемь жилых домов более чем на 6,8 тыс. квартир, а также две поликлиники, три детских сада и ряд других объектов социальной инфраструктуры.

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В Пущино 193 семьи переедут в новые квартиры из аварийного жилья
26 декабря 2024, 10:26

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Пущино завершилось строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Министерство жилищной политики Московской области одобрило ввод объектов в эксплуатацию. Жильцами новых домов станут 193 семьи.
В микрорайоне «Д» построены четырёхэтажаные и семиэтажные новостройки, куда переедут 483 человека, проживающие в аварийных домах по адресам: Пущино, мкр. «В», дома 10, 17, 18, 19 и 20. Расселяемая площадь составляет более 8,5 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории проведены работы по благоустройству: установлены пешеходные дорожки, обустроены парковки и детские и спортивные площадки.

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