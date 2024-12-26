Подмосковным сервисом по вывозу ненужных вещей воспользовались уже более 800 раз

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Онлайн-сервисом «Вывоз ненужных вещей», запущенном на портале госуслуг Московской области в августе текущего года, воспользовались уже свыше 800 раз, общий вес перевезённого с помощью сервиса вторсырья составил 25,5 тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Отмечается, что чаще всего жители Московской области прибегали к сервису для вывоза старой стиральной машины: таких заявок поступило 550. А самыми редкими предметами остаются пианино — специалисты сервиса помогли с вывозом десяти ставших ненужными инструментов.«В сервис «Вывоз ненужных вещей» поступило с момента запуска 846 заказов. На переработку было передано 25,5 тонн вторичных ресурсов», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен также в приложении «Добродел».
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В приложении «Добродел» упростили доступ к сервису по вывозу ненужных вещей
Лев Каштанов