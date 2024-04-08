Первый пуск ракеты «Ангара» состоится 9 апреля

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Госкомиссия дала разрешение на первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Отмечается, что запуск ракеты состоится во вторник, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. По данным циклограммы полёта, отделение разгонного блока с полезной нагрузкой от третьей ступени ракеты произойдёт через 12 минут 26 секунд после запуска.
«Ангару» вывезли на стартовый комплекс для первого пуска 26 марта. Она стартует с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой.
На данный момент, состоялись три пуска лёгкой и три пуска тяжёлой «Ангары». Все они состоялись на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первый запуск был осуществлён в иле 2014 года.
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«Ангару» вывезли на стартовый комплекс для первого пуска 26 марта. Она стартует с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой.
На данный момент, состоялись три пуска лёгкой и три пуска тяжёлой «Ангары». Все они состоялись на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первый запуск был осуществлён в иле 2014 года.
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Анастасия Чинкова