Птица врезалась в самолет, летевший в Петербург, на высоте 500 метров

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Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица на высоте 500 метров.
Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось с бортом в среду, 17 января, во время захода на посадку. Несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в аэропорту Пулково.
Ранее самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Перми из-за дебошира на борту, об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в своём Telegram-канале.По информации ведомства, капитан воздушного судна экстренно посадил самолёт 18 января в 20:05 в пермском аэропорту Большое Савино.
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«При осмотре самолета обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», —сказано в сообщении.
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Мария Фирсова