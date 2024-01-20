Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Птица врезалась в самолет, летевший в Петербург, на высоте 500 метров

Птица врезалась в самолет, летевший в Петербург, на высоте 500 метров

20 января 2024, 17:38
Фото: istockphoto/Jag_cz

Фото: istockphoto/Jag_cz

Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица на высоте 500 метров.
Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось с бортом в среду, 17 января, во время захода на посадку. Несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в аэропорту Пулково.

«При осмотре самолета обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», —сказано в сообщении.

Ранее самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Перми из-за дебошира на борту, об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в своём Telegram-канале.По информации ведомства, капитан воздушного судна экстренно посадил самолёт 18 января в 20:05 в пермском аэропорту Большое Савино.

Читайте также:

Самолёт Сургут-Москва совершил экстренную посадку в Перми из-за дебоша на борту

В Новосибирске экстренно сел летевший из Москвы самолёт «Победы»

Самолет Блинкена сломался перед вылетом из Давоса
#самолет
#новости
#птица
#происшествие
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Батуми задержаны все рейсы из-за обысков полиции
20 января 2024, 17:49

Фото: istockphoto/yacobchuk

В аэропорту Батуми полицейские и кинологи с собакой проводят обыски после сообщения о минировании.
Об этом пишет Telegram-канале «Свой в Батуми».

«Ищут бомбу. Был получен анонимный звонок о наличии взрывчатки в аэропорту. Все рейсы задержаны», —сказано в сообщении.
Ранее самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица на высоте 500 метров. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось с бортом в среду, 17 января, во время захода на посадку. Несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в аэропорту Пулково.

«При осмотре самолета обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», —сказано в сообщении.
Читайте также:

Птица врезалась в самолет, летевший в Петербург, на высоте 500 метров

Самолёт Сургут-Москва совершил экстренную посадку в Перми из-за дебоша на борту

В Новосибирске экстренно сел летевший из Москвы самолёт «Победы»
#самолет
#аэропорт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна причина смерти кота Твикса, выброшенного из поезда
Кот Твикс, выброшенный из поезда, умер из-за укуса и обморожения
20 января 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Serjio74

Проводница выбросила кота Твикса из вагона во время стоянки в Кирове.
РИА Новости, ссылаясь на информацию от волонтёра Ольги Кудряшовой, пишет, что кот умер из-за укуса животного и обморожения.

«Укус и затем обморожение», - сообщила Кудряшова, которая доставила погибшее животное в ветклинику.
Другие волонтеры подтвердили, что Твикс погиб из-за внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое. Предварительное заключение сделал ветеринар.

«Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция. Она будет работать в понедельник. Сейчас зафиксировали только факт смерти», - рассказала Кудряшова.
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин пообещал разобраться с РЖД.

«Мы будем разбираться с РЖД и с проводницей, я надеюсь, что виновные будут наказаны», - сказал хозяин кота.
Ранее сообщалось, что российские железные дороги запретят проводникам высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса. Такие изменения внесут в документы о перевозке животных, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на сообщение пресс-службы холдинга.

Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.

Читайте также:

РЖД запретит высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса

ТАСС: Выброшенного в Кирове кота Твикса ищут уже почти шесть тысяч человек

Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров
#коты
#животные
#поезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актера Сдобнова из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мёртвым в авто
20 января 2024, 16:12

Фото: iStock/SergeyPankratov

57-летний российский актер Алексей Сдобнов был обнаружен мёртвым в своём автомобиле.
Об этом сообщил его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова. Сообщается, что Алексей Сдобнов ехал домой в ночь с 12 на 13 января. Во время пути он скончался в автомобиле.

С актером простились 16 января в Подмосковье.

Алексей Сдобнов известен по сериалам «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки», а также «Склифосовский». Актер был задействован в более 40 проектах.

Причина смерти Алексея Сдобнова не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, ему было 73 года. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года.

Читайте также:

Спортивный журналист скончался во время Открытого чемпионата Австралии

Скончался театральный критик и драматург Валерий Семеновский

Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов, сыгравший роль Сталина в фильме «Зоя»
#актёр
#происшествие
#подмосковье
#общество
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве годовалый мальчик умер, проглотив таблетки
20 января 2024, 15:58

Фото: istockphoto/kulagina

В Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления.
РЕН ТВ пишет, что мальчик находился в доме с матерью и сестрой. Ребёнка оставили одного в комнате. В этот момент он съел несколько таблеток, которые лежали на столе. Спустя некоторое время, мальчик потерял сознание в коридоре.

Врачам не удалось спасти ребёнка. Следственный комитет РФ инициировал проверку. На теле умершего мальчика не обнаружили признаков насилия.

Ранее жительница Санкт-Петербурга заблудилась и замерзла в поле, когда возвращалась домой вместе с другом из гостей. «КП — Санкт-Петербург» пишет, что 24-летняя женщина и её 27-летний друг ночью шли домой из гостей. Молодые люди заблудились и оказались на неизвестном поле. Там начали замерзать.

Читайте также:

В Новосибирске мать забила годовалого ребёнка и закопала тело во дворе

Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле

В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
#дети
#лекарства
#отравление
#родители
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На тренера клуба КХЛ Леонтьева напал неизвестный
20 января 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Неизвестный совершил нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева в Нижнекамске.
О происшествии пишет «Спорт-Экспресс». Нападение случилось утром 20 января.

Неизвестный, проходя мимо, толкнул Олега Леонтьева, а потом ударил по голове. Пострадавшему наложили два шва. Олег Леонтьев написал заявление в полицию.

Олег Леонтьев является главным тренером клуба «Нефтехимик» с 2021 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги клуб заработал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующая игра «Нефтехимика» состоится 21 января против «Адмирала».

Ранее суд в Петербурге отказался арестовывать 17-летнего подростка Михаила Колпакова, проломившего сверстнику череп из-за надписи на футболке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Читайте также:

Мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил семилетнюю девочку

Прокуратура проверяет инцидент с нападением мужчины на женщину-инвалида в Самаре

Суд не стал помещать в СИЗО подростка, проломившего череп сверстнику
#хоккей
#спорт
#новости
#происшествие
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирске мать забила годовалого ребёнка и закопала тело во дворе
20 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Dzurag

В Новосибирске женщина забила годовалую дочь, а тело ребёнка закопала во дворе дома.
РЕН ТВ пишет, что 28-летняя женщина является гражданкой Узбекистана и в РФ проживала незаконно.
На допросе выяснилось, что с 2021 года женщина систематически избивала ребёнка. В августе того же года девочка скончалась. Труп ребёнка помогал закапывать сожитель женщины.

Из-за того, что родители девочки проживали в России нелегально, ребёнка нигде не зарегистрировали. У девочки не было документов, поэтому о её смерти никто не знал.

Родители погибшего ребёнка сами навели на себя подозрения: они выкладывали в социальные сети видео с избиением девочки, а потом с похоронами.

«В полицию пожаловались на видео в мессенджере, на котором родители хоронят ребенка во дворе частного дома в Новосибирске. Перед этим эти же родители выкладывали видео, где женщина учит дочь ходить и с силой бьет ее по голове», –сообщил РЕН ТВ источник.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ребёнок умер от острого отравления, съев домашнюю котлету с высоким содержанием нитритной соли, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале. По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Айдара Енисейского района.

Читайте также:

Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле

В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок

В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме
#дети
#происшествие
#полиция
#узбекистан
#родители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле
20 января 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Jonathan W. Cohen

Жительница Санкт-Петербурга заблудилась и замерзла в поле, когда возвращалась домой вместе с другом из гостей.
«КП — Санкт-Петербург» пишет, что 24-летняя женщина и её 27-летний друг ночью шли домой из гостей. Молодые люди заблудились и оказались на неизвестном поле. Там начали замерзать.

Спустя время мужчина позвонил в скорую помощь, но медики уже не успели помочь девушке. На ее теле обнаружили следы обморожения.

Врачи увидели дом, который был расположен недалеко. Почему друзья не обратились за помощью к его жильцам, не сообщается.

Ранее сообщалось, что кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым. Кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз.

Читайте также:

Кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым

В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме

В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
#санкт-петербург
#поле
#зима
#происшествие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В европейских библиотеках совершили серию краж русской классики
20 января 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Cheri Alguire

Во Франции задержали группа преступников, которая похищала из библиотек европейских городов прижизненные издания писателей.
В числе украденных книг оказались издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Le Parisien пишет, что мужчин с гражданством Грузии подозревают в краже раритетных изданий из библиотек Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, а также Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Корреспондент «Коммерсанта» Алексей Тарханов предполагает, что кражи совершались по заказу из России.

Преступники во всех библиотеках действовали по одной схеме: они представлялись исследователями русской литературы, затем выписывали редкие прижизненные издания писателей и поэтов XIX века, а потом выносили книги или заменяли их на копии.

По словам одного из злоумышленников, он украл книги из любви к ним. По его словам, он готовил диссертацию на тему «Демократия в русской литературе XIX века». Всего из национальной библиотеки Франции BnF он украл восемь книг. Их стоимость оценивается в €650 тысяч.

Аналогичные кражи антикварных книг зафиксировали в Финляндии и Германии. 17 книг Пушкина и Гоголя похитили в Латвийской национальной библиотеке, 8 украдены в библиотеке Тартуского университета в Эстонии, также сборник Пушкина вынесли из Женевского университета.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали вагон поезда, перевозивший компьютерную технику для космодрома «Восточный». Об этом пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что 16 декабря поезд с техникой выехал из Омска. В преддверии новогодних праздников состав прибыл в точку назначения, но несколько дней стоял, ожидая разгрузки. После того, как сотрудники космодрома «Восточный» пересчитали всю прибывшую аппаратуру, они обнаружили отсутствие части техники на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.


Читайте также:

Неизвестные украли аппаратуру для космодрома «Восточный» на 250 тысяч рублей

В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop

В школе Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом
#кража
#книги
#европа
#происшествие
#воры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил семилетнюю девочку
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе и случайно ранил девочку
20 января 2024, 14:29

Фото: iStock/Shutter2U

На свадьбе в Карачаево-Черкессии мужчина устроил стрельбу, а одна из пуль случайно попала в семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Отмечается, что инцидент произошёл 19 января. В полицию поступило сообщение из больницы, в которую доставили семилетнего ребёнка с огнестрельным ранением плеча. В клинике ребёнку оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В ведомстве рассказали, что мужчина открыл огонь в воздух из зарегистрированного пистолета. Одна из пуль срикошетила и попала в ребёнка.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол, согласно которому на мужчину наложат штраф в размере 50 тысяч рублей с изъятием оружия и патронов.

Читайте также:

Прокуратура проверяет инцидент с нападением мужчины на женщину-инвалида в Самаре

Мужчина погиб после поножовщины в электричке Москва – Сергиев Посад

Суд не стал помещать в СИЗО подростка, проломившего череп сверстнику
#преступление
#стрельба
#штраф
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф