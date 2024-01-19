Самолёт Сургут-Москва совершил экстренную посадку в Перми из-за дебоша на борту

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Самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Перми из-за дебошира на борту, об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, капитан воздушного судна экстренно посадил самолёт 18 января в 20:05 в пермском аэропорту Большое Савино.
В результате, самолёт приземлился в штатном режиме, а агрессивного пассажира задержала полиция.
Дебошира отправили на медицинское освидетельствование. По факту случившегося проводится проверка.
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«Командир воздушного судна принял решение совершить посадку по причине агрессивного поведения пассажира, 1983 года рождения, который грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу», — прокомментировали произошедшее представители СК.
Дебошира отправили на медицинское освидетельствование. По факту случившегося проводится проверка.
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Евгения Парфентьева