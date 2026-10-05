Учителя рассказали, какие подарки хотят получить ко Дню учителя

05 октября 2026, 13:53

Чаще всего педагоги получают конфеты, чай и цветы

Фото: istockphoto / Larisa Rudenko

Ко Дню учителя российские педагоги хотели бы получить шоколадные конфеты с орехами и черный чай, следует из исследования платформы «Дзен», с результатами которого ознакомилась Москва 24.