Учителя рассказали, какие подарки хотят получить ко Дню учителя
Ко Дню учителя российские педагоги хотели бы получить шоколадные конфеты с орехами и черный чай, следует из исследования платформы «Дзен», с результатами которого ознакомилась Москва 24.
Самым распространенным подарком остаются конфеты — их получают 31% опрошенных. Еще 17% педагогов называют чай, 14% — цветы и 5% — кофе. При этом каждый пятый учитель признался, что обычно не получает поздравлений с профессиональным праздником.
Среди сладостей педагоги чаще всего выбирают шоколадные конфеты с орехами и пралине (41%), молочный шоколад (28%) и трюфели (17%). Среди чая лидирует классический черный без добавок (46%), затем зеленый (23%) и чай с бергамотом (18%). Из любителей кофе 52% предпочитают молотый или зерновой, 31% — капсулы, а 17% — растворимый.
После праздника у учителей в среднем остается четыре коробки конфет и по три упаковки чая и кофе. При этом 21% педагогов ежегодно получают больше пяти коробок сладостей. Конфеты заканчиваются примерно за неделю: 45% учителей делятся ими с коллегами, 32% угощают учеников, а 23% забирают часть домой.
Чай расходуется дольше всего: 45% педагогов пьют подаренный напиток еще минимум 3,5 месяца, 36% — до Нового года, а 12% — вплоть до следующего Дня учителя. Кофе в среднем хватает на два месяца.
При этом 47% учителей признались, что не успевают использовать все подаренные блокноты, а 12% хранят нераспакованные ежедневники несколько лет.
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