Стало известно о новой схеме мошенников накануне сезона простуд

05 октября 2026, 13:43

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают россиян под видом записи к врачу

Фото: Istock/Thx4Stock

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они выдают себя за сотрудников поликлиник.





В беседе с NEWS.ru Щербаченко заявил, что злоумышленники предлагают гражданам записаться на бесплатную вакцинацию от гриппа.

«Человеку на почту или в мессенджер приходит сообщение с «заботливым» предложением записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа 2026 года. Чтобы жертва точно обратила внимание, используют заманчивые фразы: «Пройдите без очереди в удобное время», «Забронируйте дефицитную импортную вакцину» или «Осталось всего 10 слотов на ваш район», — пояснил доцент.