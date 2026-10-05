Стало известно о новой схеме мошенников накануне сезона простуд
Доцент Щербаченко: мошенники обманывают россиян под видом записи к врачу
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они выдают себя за сотрудников поликлиник.
В беседе с NEWS.ru Щербаченко заявил, что злоумышленники предлагают гражданам записаться на бесплатную вакцинацию от гриппа.
«Человеку на почту или в мессенджер приходит сообщение с «заботливым» предложением записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа 2026 года. Чтобы жертва точно обратила внимание, используют заманчивые фразы: «Пройдите без очереди в удобное время», «Забронируйте дефицитную импортную вакцину» или «Осталось всего 10 слотов на ваш район», — пояснил доцент.Он отметил, что к письму может прилагаться фишинговая ссылка, которая имитирует официальный сайт «Госуслуг». По словам специалиста, важно проверять адрес интернет-страницы в строке браузера и записываться к врачу только через официальные государственные сервисы.