Неизвестные украли аппаратуру для космодрома «Восточный» на 250 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Неизвестные обокрали вагон поезда, перевозивший компьютерную технику для космодрома «Восточный». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 16 декабря поезд с техникой выехал из Омска. В преддверии новогодних праздников состав прибыл в точку назначения, но несколько дней стоял, ожидая разгрузки. После того, как сотрудники космодрома «Восточный» пересчитали всю прибывшую аппаратуру, они обнаружили отсутствие части техники на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи компьютерной техники.
В настоящее время устанавливаются лица, совершившие преступление.
Читайте также:
В подвале нашли похищенные картины Пикассо и Шагала на 79 миллионов рублей
Неизвестные украли флешку из кабинета сотрудницы Госдумы
«Украл магазин»: Пьяный мужчина пытался вынести из «Дикси» водку, но разбил её по дороге
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи компьютерной техники.
Читайте также:
В подвале нашли похищенные картины Пикассо и Шагала на 79 миллионов рублей
Неизвестные украли флешку из кабинета сотрудницы Госдумы
«Украл магазин»: Пьяный мужчина пытался вынести из «Дикси» водку, но разбил её по дороге
Анастасия Чинкова