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Неизвестные украли аппаратуру для космодрома «Восточный» на 250 тысяч рублей

«112»: неизвестные обокрали вагон с техникой для космодрома «Восточный»
20 января 2024, 11:40
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Неизвестные обокрали вагон поезда, перевозивший компьютерную технику для космодрома «Восточный». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 16 декабря поезд с техникой выехал из Омска. В преддверии новогодних праздников состав прибыл в точку назначения, но несколько дней стоял, ожидая разгрузки. После того, как сотрудники космодрома «Восточный» пересчитали всю прибывшую аппаратуру, они обнаружили отсутствие части техники на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи компьютерной техники.


В настоящее время устанавливаются лица, совершившие преступление.

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#кража
#компьютер
#техника
#поезд
#следственный комитет
#уголовное дело
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В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме
20 января 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Kileman

Семья из пяти человек погибла в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. Последним умер отец.
Telegram-канале Республиканской клинической больницы пишет, что в четверг утром в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале взорвался газ и вспыхнул пожар. Семью из пяти человек, троих детей и родителей, с обширными ожогами госпитализировали в реанимацию ожогового центра РКБ. Все члены семьи были в крайне тяжелом состоянии.

В день ЧП умерли все дети, которым было от 2 до 5 лет, а их мать умерла утром следующего дня. Затем скончался отец.

«Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго рассказали, что дом самовольно подключили шланговыми соединениями к газопроводной трубе. Из-за этого образовалась утечка газа, пишет РИА Новости.

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#дети
#пожар
#семья
#газ
#взрыв
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Суд в Италии оправдал осуждённых за нацистское приветствие
20 января 2024, 10:14

Фото: iStock/Zolnierek

В Италии разрешили вскидывать правую руку на памятных мероприятиях, если это не является пропагандой фашизма. Об этом сообщил телеканал RAI.
В 2016 году произошёл инцидент: несколько участников памятной демонстрации приветственно подняли правую руку. В результате за реабилитацию фашизма были осуждены восемь человек.

Позднее от этих граждан поступила апелляция. В ходе пересмотра дела в Верховном суде Италии приняли решение, что данный случай не является преступлением, поскольку не нарушал общественный порядок. При этом, если бы тогда зафиксировали угрозу порядку, жест считался бы оскорблением чувств ряда категорий людей.

Если затрагивать российское законодательство, то согласно ему подобные жесты и демонстрирование нацистской символики являются преступлениями. Гражданин, попавшийся впервые, наказывается по Административному кодексу. В случае повторных инцидентов, последует наказание по Уголовному кодексу в виде лишения свободы.

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#италия
#суд
#нацизм
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Кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым
20 января 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Dovapi

Проводница выбросила из поезда кота Твикса во время остановки в Кирове.
«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», –рассказала хозяйка кота Ольга Кудряшова.
РЕН ТВ сообщает, что, по данным волонтёров, которые занимались поиском животного, труп животного нашли в снегу недалеко от железной дороги.

Кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз.

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Специалисты будут оценивать соблюдение законодательства о защите прав потребителей работниками поезда.

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#коты
#животные
#поезд
#россия
#новости
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В Колпино нашли труп мужчины со сломанной челюстью и черепом рядом с больницей
20 января 2024, 09:32

Фото: istockphoto/zoka74

На пороге больницы № 33 в Колпино обнаружено тело мужчины с множественными переломами.
«Известия» пишут, что труп обнаружили ранним утром накануне, 19 января.

«Тело нашли с переломом нижней челюсти, свода черепа и открытым переломом левой руки», — сообщает источник.
Выяснилось, что погибший был прописан в Мурино Ленинградской области. Труп направили в морг, чтобы установить причины смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мужчина ранил ножом пассажира электропоезда Москва - Сергиев Посад. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что в электричке между двумя пассажирами вспыхнул конфликт. Тогда один из участников достал нож и ранил своего оппонента.

Мужчину с ножевым ранением экстренно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.

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#ленинградская область
#происшествие
#новости
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Минобороны РФ: ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью
20 января 2024, 07:41

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны России
«20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — рассказали в российском военном ведомстве.
Напомним, утром 18 января атака украинских дронов также была пресечена в небе над Ленинградской и Московской областями.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
#минобороны рф
#всу
#брянская область
#пво
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При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек и один пострадал
20 января 2024, 07:00

Фото: iStock/ivandan

Сильный пожар вспыхнул в школьном общежитии в провинции Хэнань в Китае, сообщает Центральное телевидение КНР. Его жертвами стали 13 человек, и ещё один пострадавший находится в больнице.
Сигнал тревоги в общежитии при школе «Инкай» в уезде Фанчэн городского округа Наньян раздался в 23:00 по местному времени (18:00 по мск) 19 января. Спасатели потушили огонь спустя 38 минут, сообщило агентство «Синьхуа».

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#китай
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#общежитие
#школа
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Красноярские инспектора ДПС спасли замерзавшую в лесу девочку
20 января 2024, 04:30

Фото: iStock/Kichigin

В Красноярском крае автоинспекторы ГИБДД спасли четырехлетнюю девочку, замерзающую на дороге, ведущей в лес рядом с селом Ирбейское.
Малышка Ева направлялась в сторону леса без варежек в 15-градусный мороз. Она плакала и смогла лишь назвать полицейским своё имя. Когда правоохранители на патрульной машине доставили ребёнка в больницу, медики диагностировали у Евы обморожение пальцев обеих кистей первой стадии.



Как пояснили в пресс-cлужбе красноярской полиции, девочка оказалась одна, так как ее упустили из виду девятилетний брат и восьмилетняя сестра, с которыми ее отправила на горку мать. В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой и рассказали о случившемся.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. С матерью Евы провели беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.

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#красноярский край
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США нанесли удар по противокорабельным ракетам йеменских хуситов
ТАСС: США уничтожили три противокорабельных ракеты движения хуситов
20 января 2024, 01:41

Фото: iStock/Serhej_Calka

Соединённые Штаты уничтожили три противокорабельные ракеты йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» в результате авиаударов, нанесенных по контролируемой мятежниками территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Удары стали ответом на атаку на американское судно в Аденском заливе и Аравийском море, которая произошла накануне.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#авиация
#хуситы
#йемен
#сша
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SHOT: Часть Махачкалы осталась без света из-за сгоревшей высоковольтной линии
20 января 2024, 01:22

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В Махачкале из-за замыкания проводов загорелась кровля жилого дома на улице Героев Дагестана: эвакуированы 65 человек, при этом часть домов в центре города остались без света. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что перед началом возгорания в небе было видно яркую синюю вспышку.



По сообщениям республиканского ГУ МЧС, сейчас площадь пожара в Махачкале увеличилась до 500 квадратных метров, огнем охвачены крыши двух пятиэтажек, но спасателям удалось локализовать его.

В Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света. Без электроэнергии оказались Новочеркасск, Гуково, Батайск, Аксай, а также населенные пункты Азовского района.

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#аварии
#дагестан
#пожар
#эвакуация
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