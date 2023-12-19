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Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на космодром

19 декабря 2023, 16:33
Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Международную выставку-форум «Россия» 19 декабря посетил гость, который стал трехмиллионным.
Алексей Козырев приехал на выставку из Барнаула Алтайского края вместе с супругой Еленой. Семье вручили в подарок открытку с поздравлением и подписью президента РФ Владимира Путина.

«Мы любим путешествовать. На автомобиле ездим в Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, для нас, конечно — нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края. Открытку поставим дома на самое видное место, пусть все видят и понимают, что всё в России возможно, мечты сбываются», —говорит Алексей Козырев.

Для Алексея и Елены провели экскурсию в Павильоне № 15 «Строим будущее/Россия в движении». Там им вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Семье компенсирует проезд и проживание. Подарок подготовлен АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» вместе с Минстроем РФ.

Для организаторов выставки её активное посещение гостями - главный маркер эффективности работы. Они планируют и дальше активно работать над повышением привлекательности площадки.

«Наша Выставка — о мечте. Чтобы чего-то достигнуть, нужно мечтать. Мы видим яркий пример того, как мечты сбываются. Приехали ребята из Алтайского края и не ожидали получить такие подарки. Мечты сбываются! И на выставке, и в нашей стране!» —сказала гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.
Ранее сообщалось, что в марте 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится проект «Голоса страны» под художественным руководством К.Ю.Богомолова.

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#россия
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Борис Акунин* прокомментировал обыски в издательстве, выпускающем его книги
19 декабря 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Писатель Борис Акунин*, говоря об обысках в издании, которое выпускало его книги, заявил, что это только начало.
Напомним, 19 декабря сотрудники Следственного комитета пришли в издательство «Захаров» с обыском. Оно публикует Акунина* с 90-х годов.


«Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский», - написал Акунин* в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что ему тревожно за Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, которые снимались в экранизациях романов Акунина*. Писатель отметил, что ему страшно за Константина Эрнста и Никиту Михалкова, который по словам иноагента, заработал много денег на экранизации романов.

Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в настоящий момент проживает в Лондоне. Он является автором «Азазель», «Статский советник», «Турецкий гамбит», «Плевок дьявола», «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии» и многих других.

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В Москве открыли выставку работ призеров премии «Экология – дело каждого»
19 декабря 2023, 16:35

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Москве передвижную выставку работ призеров и победителей Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.
В рамках экспозиции на выставке представлены рисунки и фотографии юных авторов из России, Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии. Сама выставка расположена в зале ожидания Ярославского вокзала.

«Я поздравляю победителей и призеров премии «Экология – дело каждого», чьи работы сегодня представлены на выставке в Москве. Это большое событие для каждого ребенка, который с помощью творчества привлекает внимание к решению важнейших экологических проблем. <…> Мы получили свыше 70 тысяч рисунков и фотографий со всего мира. Каждая работа наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию<…> », – поделилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Стоит отметить, что на торжественном открытие также присутствовали заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов, начальник Департамента экологии и техносферной безопасности ОАО «РЖД» Андрей Лисицын, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, депутат Госдумы Сергей Боярский, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников и обладательница «Зеленого граммофона» Юлианна Караулова.

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Жители Подмосковья с начала года получили социальную помощь на 266 млн рублей
19 декабря 2023, 16:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 54 тыс жителей Подмосковья с начала года получили государственную социальную помощь. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Такой вид помощи могут получить семьи с низким доходом, а также одиноко проживающие люди. Помощь была оказана более чем на 266 млн рублей. Выплаты могут быть единовременными или периодичными», – уточнила министр.
Размер выплаты на одного члена семьи не должен превышать 6 тыс рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или на семью ветеранов – 7 тыс рублей в календарном году, добавила Болатаева.

По данным Минсоцразвития, размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах. Получить услугу можно на региональном портале госуслуг.

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#московская область
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Художник Розанов: Мы и есть традиционные ценности, о которых говорит президент Путин
Художники народных промыслов поддержали выдвижение Путина на выборы президента
19 декабря 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Российские художники поддержали выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина в кандидаты на пост лидера страны. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель председателя правления Ассоциации художников народных промыслов Валентин Розанов.
По его словам, Владимир Путин пользуется большой популярностью среди простых людей, так как транслирует правильные мысли в своей политической деятельности.
«Владимир Путин всегда в своих речах и выступлениях выступает за традиционные ценности. А я, как художник народных промыслов, считаю, что такие как мы и есть те самые традиционные ценности. Мы народные традиции продвигаем со своей стороны, а Владимир Путин – с высокой политической трибуны. Мы слышим отзывы о его политической деятельности, о его работе на внутреннюю и внешнюю политики. Я и все мои знакомые поддерживаем его выдвижение на следующий срок, и в будущем будем поддерживать», — сказал он.
Напомним, 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на должность президента Российской Федерации. В группу вошли представители разных сторон общества: врачи, учителя, промышленники, аграрии и бизнесмены и так далее. Участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента. Они отметили, что поддержка Владимира Путина – акт защиты Родины, независимости страны, поддержка на передовой.

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#россия
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15 детей-сирот из Истры получат квартиры в 2024 году
19 декабря 2023, 15:45

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В 2024 году 15 истринских детей-сирот смогут порадоваться новым квартирам. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Жилищный сертификат для детей-сирот в Подмосковье действует с 18 лет. Кроме этого, ребенок мможет выбрать жилье в любом из городов Московской области.

«Главная положительная сторона сертификата на квартиру — это то, что ребенок-сирота имеет право сразу оформить объект на себя. Также он может выбрать жилье в любом из городских округов Московской области. Это очень удобно — выбирать квартиру по своим критериям. Для того чтобы при приобретении квартиры защитить детей-сирот от мошенников, денежные средства будут перечисляться сразу на счета продавцов квартир», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что вопросы, касающиеся жилищного сертификата осудили в Истре на совместном заседании с детьми-сиротами, их опекунами и приемными родителями, а также со специалистами и сотрудниками администрации городского округа.

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В Московской области полностью заменили лифты, которые отработали нормативный срок
19 декабря 2023, 15:45

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В 2023 году в Московской области заменили все лифты, отработавшие нормативный срок. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В общей сложности с начала года было заменено порядка 200 лифтов по всему региону.


«По программе капитального ремонта многоквартирных домов Московской области, которая реализуется с 2014 года, отремонтировано 16 742 многоквартирных дома. Мы заменили за весь период почти 13 тысяч лифтов, отремонтировано 9,5 тысяч крыш, проведен ремонт более 4 тыс. фасадов, в двух тысячах многоквартирных домах заменены системы газоснабжения. По итогам реализации программы жилищные условия улучшены у 3,5 миллионов жителей Подмосковья», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Кроме этого, в следующем году планируется заменить около 500 лифтов по всему Подмосковью. Также все новое лифтовое оборудование полностью соответствует современным техническим требованиям, что обеспечивает полную безопасность для пассажиров.

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#оборудование
#антон велиховский
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В «Уральских авиалиниях» опровергли увольнение пилотов, посадивших борт в поле
19 декабря 2023, 15:36

Фото: istockphoto/Oleh Yatskiv

Руководство «Уральских авиалиний» опровергает информацию о том, что посадившим самолет на пшеничное поле под Новосибирском пилотам предлагают уволиться по собственному желанию.
Комментарий дал первый замгенерального директора российского перевозчика Кирилл Скуратов, пишет ТАСС.

«Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить», — сказал Скуратов.
Со слов Скуратова, сейчас пилоты в принципе не летают, поскольку продолжается государственное расследование.

6 декабря появилась информация, что пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые посадили самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сделали предложение уволиться по собственному желанию.

В тот же день жена Эдуарда Семенова попросила президента РФ Владимира Путина не наказывать супруга. По словам россиянки, члены летного экипажа сделали невозможное.

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#самолет
#новости
#происшествие
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Названо самое популярное новогоднее дерево россиян
Рослесинфорг: Самым популярным новогодним деревом россиян стала ель
19 декабря 2023, 15:29

Фото: istockphoto.com/Galina Tcarkova

В пресс-службе Рослесинфорга сообщили, что у россиян самым популярным деревом на Новый год оказалась ель обыкновенная.
«Эту породу предпочитают те, кто покупает на праздник живое дерево, а не искусственное. На неё приходится порядка 56% всех заготовленных на землях лесного фонда новогодних деревьев. Питомниками ёлок занято свыше 8 тыс. га, ещё порядка 35-40 тыс. штук в среднем срубают в лесу на каждый Новый год», — приводит RT сообщение пресс-службы.

За елью в рейтинге следуют сосна обыкновенная, а также разные виды пихт.

Отмечается, что на выбор дерева влияют такие факторы, как цена и стойкость. При этом, специалисты называют самым стойким новогодним деревом пихту.

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#россияне
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Депутат Мажуга поддержал обязательный урок труда в школах
19 декабря 2023, 15:20

Фото: istockphoto.com/monkeybusinessimages

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга поддержал предложение о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы России.
По его мнению, такие предметы не просто приучат школьников к хозяйственности, но и привьют трудолюбие как одну из особенностей культуры нашей страны.

«Введение урока труда в школе, с одной стороны, станет помощью обучающимся в том, чтобы они в будущем адаптировались к жизни. С другой стороны, мне кажется, труд — вообще одна из особенностей нашей культуры. И мы должны, начиная со школы, прививать трудолюбие нашим обучающимся», — прокомментировал в беседе с RT Мажуга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий учащимся использовать смартфоны во время занятий в школе. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на Forbes, изначально законопроект предусматривал использования гаджетов школьниками исключительно для обучения, но потом этот пункт убрали, оставив только экстренные случаи.

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#школы
#труд
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