Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на космодром

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«Мы любим путешествовать. На автомобиле ездим в Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, для нас, конечно — нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края. Открытку поставим дома на самое видное место, пусть все видят и понимают, что всё в России возможно, мечты сбываются», —говорит Алексей Козырев.
Для организаторов выставки её активное посещение гостями - главный маркер эффективности работы. Они планируют и дальше активно работать над повышением привлекательности площадки.
«Наша Выставка — о мечте. Чтобы чего-то достигнуть, нужно мечтать. Мы видим яркий пример того, как мечты сбываются. Приехали ребята из Алтайского края и не ожидали получить такие подарки. Мечты сбываются! И на выставке, и в нашей стране!» —сказала гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.Ранее сообщалось, что в марте 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится проект «Голоса страны» под художественным руководством К.Ю.Богомолова.
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