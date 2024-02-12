Первый в мире человек умер от нового вируса

Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy
Первый случай смерти от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) был зафиксирован на полуострове Кенай в США, сообщает Alaska Public Media, ссылаясь на департамент здравоохранения Аляски.
В пятницу, 9 февраля, ведомство сообщило о смерти мужчины с ослабленным иммунитетом, который проходил лечение от рака. Он проживал один в лесной местности и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Однако результат теста на наличие AKPV у этой кошки оказался отрицательным.
Вирус Аляскапокс был впервые обнаружен в штате в 2015 году. Его симптомы схожи с признаками оспы. По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирус в основном заражает животных.
Она выразила мнение, что случаи инфицирования AKPV будут редкими, и смерть людей с ослабленным иммунитетом от этого вируса маловероятна. Тем не менее, Роджерс подчеркнула, что пока нет доказательств передачи вируса от человека к человеку.
Читайте также:
«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори
Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг
Вирусолог рассказал о гипотетической «болезни Х»
Вирус Аляскапокс был впервые обнаружен в штате в 2015 году. Его симптомы схожи с признаками оспы. По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирус в основном заражает животных.
Читайте также:
«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори
Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг
Вирусолог рассказал о гипотетической «болезни Х»
Артем Кузьмин