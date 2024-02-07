«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори

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Случаи таких заразных заболеваний, как корь, ветрянка или дифтерия возникают всё чаще из-за ослабления коллективного иммунитета. К этому, в свою очередь, привело нежелание вовремя вакцинировать детей. Об этом заявил «Радио 1» доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Ранее все расслабились – кори нет, полиомиелита нет, дифтерии нет. А почему нет? Потому что с 1950-х годов появились вакцины. Практически всех детей начали вакцинировать. Это моё поколение, мне сейчас 66 лет. Мы фактически не знали подобных инфекций. А в 1990-е годы одно известное издание ляпнуло не по делу, что вакцина – это ужас. Но не только оно – возникло мощное антипрививочное движение. И корь, полиомиелит и дифтерия начали распространяться. Некоторые дети умерли. И сейчас мы пожинаем плоды: иммунная прослойка в стране ослабла, потому что определённый процент населения перестал вакцинировать детей», – пояснил иммунолог.По словам Жемчугова, вирусы начали «находить» взрослых, у которых через 20 лет ослаб иммунитет. В 1960-80 годах такого просто не могло быть, так как практически все проходили вакцинацию, и вирус не мог никого «найти» без иммунитета. Врач также предупредил об опасности, казалось бы, лёгких заболеваний.
«Никого не хочу пугать, но и корь, и ветрянка, и полиомиелит – очень серьёзные болезни. Иногда это инвалидность или даже гибель, особенно среди детей. Один исторический пример: португальские корабли в ХV или ХVI веке привезли корь на острова в Тихом океане. Так там вообще всё население исчезло, потому что никакого иммунитета не было. Попал вирус, и все люди погибли», – разъяснил собеседник «Радио 1».Ранее сообщалось о выявлении случая заболевания корью в кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского. Принято решение, что до 12 февраля включительно занятия там будут проходить в дистанционном формате.
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Лора Луганская