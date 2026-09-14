Первый в России бесплатный парк аттракционов открыли в Твери
В Твери на территории обновленного городского сада появился первый в России парк аттракционов с бесплатным посещением. Об этом заявил глава региона Виталий Королев во время торжественной церемонии открытия.
Торжественное открытие обновленного городского сада прошло 13 сентября. В рамках обновления территорию парка существенно преобразовали. Для горожан и туристов подготовили насыщенную культурную программу. В неё вошли уличный фестиваль и концертные выступления творческих коллективом Твери.
В мероприятии приняли участие высоко поставленные гости. Среди них - глава Тверской области Виталий Королев, депутат Госдумы Алёна Аршинова, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и другие.
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