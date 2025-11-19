Более 110 земельно-имущественных аукционов провели в Московской области
С 10 по 14 ноября 2025 года в Подмосковье провели 112 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняли участие 276 человек, сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона.
В среднем на каждый лот претендовали более 2 участников. Популярность загородной недвижимости подтверждает статистика: по некоторым лотам количество заявок значительно превышало средние показатели. Например, за участок под ЛПХ в Егорьевске боролись 10 человек.
Победитель аукциона — участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустили только одного человека, он получает лот по минимальной стоимости.
Найти участок для загородной жизни или помещение для бизнеса можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ. В Телеграм-канале Комитета публикуют подборки актуальных лотов и инструкции для участия в аукционах.
