Автопортрет знаменитой художницы продали по рекордной цене
Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало продали на аукционе за рекордные 54,7 млн долларов. Об этом сообщает информационный портал MSN.
Картина «Сон (Кровать)», написанная в 1940-м, ушла с молотка на торгах дома «Сотбис» всего за пять минут. На полотне Кало изобразила себя спящей в кровати, а на втором ярусе — свой метафорический скелет.
Имена покупателя и продавца не разглашаются. Высокая стоимость объясняется размером холста (74 на 98,5 см), так как обычно из-за травмы позвоночника художница писала миниатюрные картины.
Ранее сообщалось, что стокилограммовый золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за миллионы долларов.
Читайте также: