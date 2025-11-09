Первый за 14 лет паром из Турции в Россию вернулся в Трабзон спустя пять дней

09 ноября 2025, 19:20

Фото: iStock/Iryna Sukhenko

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс из Турции в Сочи, вернулся в воскресенье вечером в порт Трабзон. Об этом сообщили РИА Новости в компании Liderline.