Первый за 14 лет паром из Турции в Россию вернулся в Трабзон спустя пять дней
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс из Турции в Сочи, вернулся в воскресенье вечером в порт Трабзон. Об этом сообщили РИА Новости в компании Liderline.
Отмечается, что двое граждан Турции покинули судно, остальные пассажиры из России останутся на борту до своих авиарейсов.
Судно прибыло в Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, но не получило разрешения на заход в порт из-за нерешённых вопросов по безопасности, сообщили в администрации Краснодарского края. Паром с 20 пассажирами отправился из Трабзона в среду вечером и более суток ждал швартовки у берега. Дно судна осмотрели водолазы.
Представитель компании Liderline Мустафа Чакыр отметил, что пассажирам обеспечили авиабилеты, а запасы продовольствия на пароме рассчитаны на десять дней.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что тестовый рейс 16 октября выполнили без согласия принимающей стороны, что недопустимо.
Первый регулярный пассажирский рейс Seabridge, который должен был состояться 29 октября, перенесли на неделю из-за шторма. Линия «Сочи – Трабзон – Сочи» официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ с правом круглогодичной эксплуатации до конца 2027 года.
