Исполнявшая песни иноагентов певица вновь пойдет под суд в Петербурге
Уличная певица Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, и один из ее музыкантов Александр Орлов дали новый несогласованный концерт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
На исполнителей снова составили протоколы по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Отмечается, что их дважды арестовывали по аналогичным обвинениям.
Ранее местные полицейские задержали 18-летнюю Логинову после того, как она исполнила песни артистов, признанных иностранными агентами. Тогда ее заключили под стражу на 13 суток.
Читайте также: