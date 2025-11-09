Исполнявшая песни иноагентов певица вновь пойдет под суд в Петербурге

09 ноября 2025, 18:40

В Петербурге осудят уличную певицу Наоко за новый несогласованный концерт

Фото: iStock/Zolnierek

Уличная певица Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, и один из ее музыкантов Александр Орлов дали новый несогласованный концерт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.