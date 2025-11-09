Лодка с 300 мигрантами затонула у берегов Малайзии
У берегов Малайзии затонула лодка с мигрантами. Один человек погиб и 289 пропали без вести, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Все произошло недалеко от морской границы с Таиландом. Всего на борту находились не менее 300 человек, но спасти смогли лишь десятерых. Среди выживших — граждане Мьянмы, Бангладеш и представители народности рохинджа.
Известно, что мигранты пересаживались с крупного судна на шлюпки при приближении к границе. Одна из лодок затонула практически сразу. Что случилось с двумя оставшимися, неизвестно. Поисково-спасательная операция ведется в акватории острова Лангкави.
Ранее сообщалось, что у берегов Южной Кореи затонуло судно из Китая, на борту которого находились 11 человек.
