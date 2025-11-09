Лодка с 300 мигрантами затонула у берегов Малайзии

09 ноября 2025, 18:53

У берегов Малайзии затонула лодка с мигрантами, один из них погиб и 289 пропали

Фото: iStock/studio-fi

У берегов Малайзии затонула лодка с мигрантами. Один человек погиб и 289 пропали без вести, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.