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Первый замглавы Ефанов провел пеший обход центральных улиц Павловского Посада

28 июня 2024, 09:29
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов провел пеший обход центральных улиц Павловского Посада. Об этм сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Сегодня замглавы встретился с жителями дома № 42 по улице Кузьмина. Ранее они обращались в Администрацию округа через социальные сети с вопросом о протечке кровли.

«Сегодня совместно с представителями управляющей компании определили сроки выполнения необходимых работ. Для жителей многоквартирного дома этот вопрос очень волнующий, поэтому обязательно решим его в максимально короткие сроки. Решение данной проблемы взял на личный контроль», — поделился Филипп Ефанов.



Стоит отметить, что записаться на личный приём к представителям администрации можно по телефону.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 28 июня составила 2 балла
28 июня 2024, 09:58

Интенсивность движения транспорта в Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 июня, оценивается на два балла, это означает, что дороги пости свободны, при этом на участках трёх федеральных трасс и шести шоссе наблюдаются заторы при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Подмосковье сегодня утром зафиксировано свыше 850 тысяч машин: это на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
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В Котельниках провели урок тактической медицины для активистов «Движения первых»
28 июня 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Занятие по тактической медицине провели для активистов «Движения первых» в физкультурно-оздоровительном комплексе спортшколы «Котельники», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приёмы оказания первой помощи участникам мастер-класса продемонстрировал опытный инструктор, участник боевых действий в зоне СВО Ян Еловский», — говорится в сообщении.
На уроке юные жители Котельников потренировались накладывать жгут Эсмарха и турникеты, определять пульс на разных участках тела, а также оказывать первую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в зону СВО из Подмосковья отправили очередную фуру с грузами, нужными бойцам полка Московской области. Сбор помощи участникам специальной военной операции, а также жителям новых регионов России проводится в рамках региональной акции «Доброе дело».

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Уехавшая на Украину певица Максакова* не оплатила долги в России
28 июня 2024, 09:24

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* не оплатила долги в РФ на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.
Уточняется, что общая сумма задолженности составляет 61 249 рублей. Один из долгов равен 29,8 тыс. руб., к которому было дополнительно начислено 4233 руб. за непогашение. Второй долг на 25 тыс. руб. также не был уплачен, и за него начислили взыскание на 2 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что бывшему депутату Госдумы и оперной певице Марии Максаковой* может грозить уголовный срок за «содействие терроризму». Наказание может составлять до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, Минюст внес Максакову* в реестр иноагентов в мае прошлого года, обвиняя ее в попытках подстрекать к насилию и свержению власти в России.

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Фура «Доброе дело» отправилась в полк Московской области в зоне СВО
28 июня 2024, 09:14

Фото: пресс-служба правительства МО

Фуру с необходимыми бойцам вещами, собранными в рамках региональной акции «Доброе дело», отправили в полк Московской области, который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Снарядить очередную фуру помогли зампредседателя правительства области Вячеслав Духин и министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

«Мы собрали разные вещи, которые, точно знаем, пригодятся в зоне СВО. Здесь квадрокоптеры – наблюдательные и не только, система доступа в интернет. И главное – четыре квадроцикла, которые обеспечат мобильность бойцам, чтобы они могли оперативно скрытно передвигаться, минимально подвергая себя риску», — сказал Вячеслав Духин.
Слова напутствия передала бойцам Екатерина Швелидзе.

«Ребята, берегите себя! Ждем вас домой с Победой! Мы всегда рядом!» — сказала она.
Акция «Доброе дело», изначально направленная на помощь детям Донбасса, а затем и всем жителям новых регионов России и бойцам в зоне СВО, стартовала в Московской области два года назад по инициативе подмосковных школьников. Начинание поддержал губернатор региона Андрей Воробьёв. В настоящее время в рамках акции собрано и отправлено уже более 6,3 тыс. тонн грузов.

Принять участие в акции может любой желающий. Адреса пунктов, где принимают гуманитарную помощь, а также список нужных вещей размещён на сайте «Волонтёры Подмосковья». Кроме того, можно перевести деньги.

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#подмосковье
#вячеслав духин
#екатерина швелидзе
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Что любит гречка: Как приготовить идеальную «пушистую» гречневую кашу
28 июня 2024, 06:32

Фото: istock / Elena Ulasik

Гречка является одной из самых популярных круп в России. Приготовление дома рассыпчатой вкусной гречки не отнимет много времени, а блюдо получится полезным и низкокалорийным. Рассказываем, как правильно сварить крупу, чтобы получить идеальный гарнир.

Какую гречку выбрать

При покупке гречки важно обратить внимание на её качество: лучше отдать предпочтение гречке-ядрице первого сорта, цельной недробленой крупе с зернами одинакового размера. Однако даже в дорогом продукте может быть растительный мусор.

Перед готовкой стоит перебрать гречку и отобрать все инородные элементы.

Как варить гречку: пропорции

Главным в приготовлении гречки являются пропорции. Кто-то мерит стаканами, а кто-то заливает воду на палец выше уровня крупы. В идеале точно отмерять ингредиенты.

Для приготовления четырёх порций понадобится:
  • 200 г крупы;
  • 400 мл воды;
  • 1 чайная ложка соли.
Если нет весов, можно отмерять стаканами: на 1 стакан гречки 2 стакана воды.

Пошаговый способ приготовления идеальной гречки

  1. Перед приготовлением промойте крупу под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной;
  2. Чтобы гречневая каша получилась ароматной, перед варкой обжарьте крупу на сухой сковороде на протяжении 4–5 минут на слабом огне;
  3. Влейте воду в кастрюлю с крупой и поставьте её на слабый огонь, дождитесь закипания;
  4. После закипания нужно накрыть кастрюлю крышкой, выставить средний огонь и варить гречку 15 минут. Во время варки кашу перемешивать не нужно. Готовность можно определить по отсутствию воды в кастрюле;
  5. Чтобы крупинки легко отделяются друг от друга и каша получилась «пушистой», оберните закрытую кастрюлю полотенцем для сохранения тепла и оставьте так как минимум на 15 минут;
  6. Положите в гречку кусочек сливочного масла и оставьте под крышкой на 5 минут.
Идеальная гречневая каша готова. Приятного аппетита!

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#гречка
#питание
#еда
#рецепты
#блюда
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Россиян предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом
Немкин: аферисты часто создают фальшивые профили на сайтах знакомств летом
28 июня 2024, 05:10

Фото: istock / Tonktiti

Летом злоумышленники часто создают фейковые профили на сайтах знакомств, чтобы выманить деньги у своих жертв. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.
В летний период стоит ожидать активизации мошенников на сайтах знакомств, поскольку люди туда чаще заходят во время отпусков, отметил собеседник издания.

«Обычно злоумышленники действуют по одной схеме: они вовлекают жертву в доверительные и теплые отношения, однако на деле манипулируют чувствами и эмоциями с целью выманить деньги, либо получить личную информацию для кражи персональных данных», — сказал парламентарий.
Немкин отметил, что по статистике, больше всего от действий аферистов на сайтах знакомств страдают женщины старше 50 лет.


«В целом это обычно одинокие люди с минимальным кругом общения, доверием которых легко завладеть», — отметил депутат.
Подобные фальшивые профили на аватарки часто ставят фотографии привлекательных людей, взятых из интернета, и размещают выдуманные биографии. Эксперт предупредил, что мошенники под видом «приятных» личностей начинают переписываться с жертвами, завоевывая их доверие и симпатию, после чего плавно переходят к просьбам о деньгах на различные «экстренные» нужды, такие как помощь врачей или билеты на поездку.

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#депутат
#люди
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Идеально для жаркого лета: Классический рецепт окрошки за 30 минут
28 июня 2024, 05:00

Фото: istock / Максим Крысанов

В жару хочется съесть чего-нибудь освежающего, отличным вариантом станет окрошка. Классическую окрошку на квасе с колбасой можно приготовить буквально за 30 минут. Состав продуктов можно корректировать под себя, делать заливку не только на квасе, но и на кефире, сыворотке, тане или айране.

Ингредиенты для классической окрошки

На 4 порции понадобится:

  • Картошка — 2 штуки;
  • Яйца — 3 штуки;
  • Вареная колбаса — 300 грамм (также подойдет полукопченая колбаса, сардельки);
  • 1 огурец;
  • Крупный пучок зелёного лука (200 г);
  • Пучок укропа (100 г);
  • Квас —1.5 литра;
  • Соль — по вкусу.

Как приготовить классическую окрошку

Порядок приготовления:

  1. Чтобы приготовить окрошку максимально быстро, необходимо сразу поставить вариться картошку. Погрузите мытый неочищенный картофель в кипящую воду. Так корнеплод сохранит все полезные свойства. Варить 20-25 минут;
  2. Затем положите яйца в холодную воду, после закипания варите их 10 минут;
  3. Тщательно помойте огурец и зелень, уберите лишнюю влагу бумажным полотенцем;
  4. Нарежьте мелко лук, положите в большую емкость и разомните его до выделения сока. Можно использовать пестик или толкушку;
  5. Избавьтесь от стеблей укропа и мелко нарежьте его;
  6. Мелким кубиком нарежьте огурец. Если шкурка твердая или повреждённая, её лучше срезать;
  7. Колбасу также нарезаем кубиком;
  8. Снимите яйца с огня, положите в холодную воду, так ни легче очистится. Нарежьте кубиком;
  9. Чтобы охладить картофель, необходимо погрузить овощ в миску с холодной водой. Перед очисткой промокните от лишней влаги. Нарежьте кубиком;
  10. Положите все ингредиенты в посуду с луком и перемешайте. Разложите основу для окрошки по порционным тарелкам и залейте квасом. Добавьте столовую ложку сметаны. Чтобы вкус стал пикантными, перед подачей можно добавить чайную ложку горчицы или хрена.

Советы по приготовлению окрошки

Ингредиенты для окрошки должны быть комнатной температуры, нужно заранее их достать из холодильника. Квас, наоборот, должен быть холодным.

Чтобы окрошка получилась не только вкусной, но и визуально приятной, стоит нарезать продукты небольшими кубиками одного размера.

Традиционная окрошка делается на квасе. Более распространенным в южных регионах является вариант на кефире. Окрошку можно заправить таном или айраном, добавить мацони или каймак, разбавив минеральной водой.

Изредка для окрошки используют простоквашу, а иногда — сыворотку. Каждый раз окрошка получается разной, но всегда — интересной и освежающей. Лето в самом разгаре, экспериментируйте!

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#яйца
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#лето
#колбаса
#соль
#лук
#рецепты
#еда
#питание
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В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов
28 июня 2024, 03:10

Фото: istock / Zhang Shu

В Госдуму РФ на рассмотрение внесут законопроект, предполагающий проверку детей иностранцев без гражданства РФ на знание русского языка перед приемом в школы. Об этом информирует РИА Новости.
В материале сказано, что инициаторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для получения образования в школе ребенок должен владеть русским языком и свободно на нем разговаривать, а также усваивать образовательную программу. Подчеркивается, что весомая часть иностранцев, приезжающих в Россию, не обладают необходимыми знаниями языка.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проверит 13 высших учебных заведений, проводящих экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России для мигрантов.

До этого глава СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#ребёнок
#школы
#экзамены
#иностранцы
#законопроект
#лдпр
#мигранты
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День Фита: Что делать 28 июня, чтобы не разориться и не остаться без жениха
28 июня отмечают День Фита: Что нельзя делать в этот день
28 июня 2024, 02:45

Фото: istock / Vera Tikhonova

В соответствии с народным календарем 28 июня 2024 года отмечается праздник Святого Вита.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 28 июня, что можно и нельзя делать в Фитов день.

День Фита: История

Святой Вит был мучеником периода раннего христианства. О его жизни мало сведений, главным источником являются церковные предания, согласно которым, отцом Вита был сицилийский сенатор-язычник. В семилетнем возрасте мальчик принял христианство под влиянием своего наставника.

Когда начались гонения на христиан, Вит последовал в Рим. Там он изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель заставлял Вита начать молиться римским богам, но все безуспешно. Тогда мальчика бросили в клетку к диким животным, но звери даже не притронулись к мученику. Святой покинул мир в страшных мучениях – он был казнён в котле с кипящим маслом в возрасте 12 или 13 лет.

Мощи святого Вита были перенесены в Прагу.

Святой Вит широко известен в Европе. В Германии даже было поверье, что танцуя перед статуей святого в день его памяти, можно избавиться от болезней. Среди танцующих часто встречались больные нервным заболеванием, а танцы позже стали называть «пляски святого Вита».

День Фита: Традиции

В народе Вита прозвали Фитом. Наши предки строго следовали традициям и обращали особое внимание на приметы, отдавая дань заслугам мученика.

В этот день народ наблюдал за приметами. Считалось, что после дня Фита нельзя больше сеять.

Селяне обнаружили, что на Фита очень активно растет овес. Из-за этого 28 июня поля охраняли от скота, чтобы домашняя живность не уничтожила всходы и не съела свежие побеги. Было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой напасти.
Фото: istock / janzwolinski

День Фита: Что нельзя делать 28 июня

Нельзя проявлять жадность 28 июня, ведь можно остаться «у разбитого корыта».

Общаться в Фитов на повышенных тонах не стоит. Для выяснения отношений лучше выбрать другое время, в ином случае будут беды.

Женщинам 28 июня запрещено гадать на суженого. Нарушившие приказ могут остаться в девках до конца жизни.

На Фита было строго запрещено купаться в водоемах из-за потусторонней силы, которая спускается на Землю в этот период. Купающийся рискует стать жертвой водяного или русалок, утаскивающих своих жертв на дно.

Запрещено выбрасывать оставшуюся после завтрака, обеда и ужина еду. Это может привести к разорению. Невостребованную пищу лучше раздать животным. Тогда в доме навсегда поселятся радость и удача.
Фото: istock / Clara Bastian

День Фита: Что можно делать 28 июня

В Фитов день важно проявлять щедрость, помогать нуждающимся и не отказывать просящим в милостыне. Иначе можно и самому остаться с пустым кошельком.

Народ также считал, что ранним утром 28 июня необходимо собирать лекарственные травы. Из них нужно было готовить целебные отвары для людей и животных. Такие заготовки могли избавить любое существо от самых страшных заболеваний.

Крестьяне на Фита обычно занимались домашними делам, наводили порядок в саду и в огороде, пололи, поливали и убирали сорняки. Мужчины занимались ремонтом сломанного инвентаря, убирались в хлеву и готовили дрова и сено на зиму. Женщины делали генеральную уборку в доме.

Стоит уделить побольше внимания близким людям. Особенно, детям и старикам. На Руси верили: за любую оказанную кому-либо помощь в этот день воздастся сполна.

Приметы на 28 июня

  • Плохая погода 28 июня — к жаркому лету и теплой осени;
  • Алый закат предупреждают о холодной ночи. Также красные лучи солнца говорят о том, что ближайшие дни идеально подойдут для рыбалки;
  • Встретить ворона на Фита — к болезням или плохим новостям;
  • Если около дома не щебечут птицы, значит там завелась хворь;
  • Сны в ночь с 27 на 28 июня не сулят ничего хорошего, поэтому после пробуждения необходимо помолиться.

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