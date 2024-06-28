Первый замглавы Ефанов провел пеший обход центральных улиц Павловского Посада

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов провел пеший обход центральных улиц Павловского Посада. Об этм сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Сегодня замглавы встретился с жителями дома № 42 по улице Кузьмина. Ранее они обращались в Администрацию округа через социальные сети с вопросом о протечке кровли.
Стоит отметить, что записаться на личный приём к представителям администрации можно по телефону.
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«Сегодня совместно с представителями управляющей компании определили сроки выполнения необходимых работ. Для жителей многоквартирного дома этот вопрос очень волнующий, поэтому обязательно решим его в максимально короткие сроки. Решение данной проблемы взял на личный контроль», — поделился Филипп Ефанов.
Стоит отметить, что записаться на личный приём к представителям администрации можно по телефону.
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Мира Полтева