Первый замглавы Павлово-Посадского округа Ефанов провёл встречу с жителями

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Встречу с жителями улиц Карповская Вокзальная провел первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов в рамках пешего обхода территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе встречи жильцы дома № 3 по Вокзальной улице подняли вопрос о частичном ремонте подъезда и замене тротуарной плитки у входной группы, а также о проблемах с холодным и горячим водоснабжением», — говорится в сообщении.По состоянию подъезда и плитки управляющей компании дано поручение исправить всё до 25 октября. Кроме того, Филипп Ефанов и руководитель водоканала рассказали жильцам дома о том, на каком этапе находятся работы по улучшению водоснабжения
Жительница дома №11 по Карповской улице пожаловалась на отсутствие давления в трубах холодного водоснабжения. Замглавы округа дал поручение ресурсоснабжающей организации до 4 октября провести обследования и доложить о сроках устранения проблемы.
В администрации Павлово-Посадского округа добавили, что жители могут записаться на личный приём по номеру: 2-11-79.
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