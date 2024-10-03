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Первый замглавы Павлово-Посадского округа Ефанов провёл встречу с жителями

03 октября 2024, 09:32
Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Встречу с жителями улиц Карповская Вокзальная провел первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов в рамках пешего обхода территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе встречи жильцы дома № 3 по Вокзальной улице подняли вопрос о частичном ремонте подъезда и замене тротуарной плитки у входной группы, а также о проблемах с холодным и горячим водоснабжением», — говорится в сообщении.
По состоянию подъезда и плитки управляющей компании дано поручение исправить всё до 25 октября. Кроме того, Филипп Ефанов и руководитель водоканала рассказали жильцам дома о том, на каком этапе находятся работы по улучшению водоснабжения



Жительница дома №11 по Карповской улице пожаловалась на отсутствие давления в трубах холодного водоснабжения. Замглавы округа дал поручение ресурсоснабжающей организации до 4 октября провести обследования и доложить о сроках устранения проблемы.

В администрации Павлово-Посадского округа добавили, что жители могут записаться на личный приём по номеру: 2-11-79.

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#приём
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#администрация
В Химках завершается капремонт дома №3 на Московской улице
03 октября 2024, 10:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Капитальный ремонт дома №3 по Московской улице в Химках вступил в завершающую стадию, кровля и инженерные системы уже обновлены, сейчас рабочие ремонтируют фасад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На фасаде используются штукатурные смеси по специальной сетке. После этого приступим к декоративному этапу. Это покраска стен в цвета, которые были выбраны заранее. Кроме того, будут на сто процентов восстановлены балконы, свесы и водосточная система», — рассказал начальник участка Павел Хадысов.
Он добавил, что при благоприятной погоде работы могут быть завершены в конце октября.

В администрации Химок отметили, что в текущем году в округе должны капитально отремонтировать 134 многоквартирных дома, работы по 55 объектам уже выполнены.

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#капитальный ремонт
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В Московской области проходит конкурс «Наставничество»
03 октября 2024, 10:11

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

В рамках нового конкурса «Наставничество», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей», были подведены промежуточные итоги заявочной кампании. На сегодняшний день от жителей Московской области поступило 697 заявок на участие, а общее количество регистраций по всей стране уже превысило 15 000, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
У жителей региона еще есть возможность принять участие в проекте — регистрация продлится до 25 октября.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших наставников в разных сферах — производстве, образовании, социальной работе и общественной деятельности, а также в государственной и муниципальной службе. Его целью является не только укрепление института наставничества, но и создание условий для распространения успешных практик.

Участникам предлагаются два основных направления: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Можно зарегистрироваться в обоих направлениях, однако при этом необходимо выбрать одну из четырех номинаций в каждом:

  • наставничество в производственной сфере;
  • наставничество в образовательной сфере;
  • наставничество в социальной сфере и общественной деятельности;
  • наставничество в государственной и муниципальной службе.
Конкурс открыт для жителей Московской области в возрасте от 18 лет. Для регистрации необходимо зайти на сайт.

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#приз
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В Подмосковье запустили комплексную онлайн-услугу для поставщиков отопления
03 октября 2024, 09:49

Фото: iStock/nikkimeel

Комплексная услуга для новых ресурсоснабжающих организаций появилась на госпортале Московской области, она позволяет по одному заявлению утвердить тарифы и нормативы по подаче тепла, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Теперь новой организации, работающей в сфере теплоснабжения, достаточно подать через областной портал госуслуг одну заявку на утверждение технологических нормативов, и по этой заявке будут утверждены как нормативы, так и тарифы. Информация поступит в личный кабинет заявителя», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В министерстве отметили, что услуга предоставляется бесплатно, воспользоваться ей могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

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#подмосковье
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ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском городском округе успешно прошёл кадастровый учёт
03 октября 2024, 09:43

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Ленинском городском округе Московской области успешно прошёл кадастровый учёт дома для 1303 семей в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0». Благодаря этому новосёлы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады и совершать другие юридические действия, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В доме представлены 1303 квартиры общей площадью 61,97 тысячи квадратных метров. На подземном уровне расположены 288 кладовых, а на первом этаже находятся 46 коммерческих помещений.

17-этажный корпус «Нестеров» расположен на первой береговой линии и имеет вид на реку и зелёный массив.

Для будущих жителей ЖК будет создан образовательный кластер со спортивными и рекреационными зонами. Уже работают муниципальный детский сад «Колобок» и объекты дополнительного образования для малышей, открыты магазины, кафе и различные службы услуг.

В рамках проекта также строится общеобразовательная школа на 1100 учеников и детский сад на 310 воспитанников.

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В посёлке Всеволодово постоят котельную на 35 МВт
03 октября 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 35МВт планируется построить в посёлке Всеволодово городского округа Электросталь, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить в Центральной микрорайоне посёлка Всеволодово блочно-модульную котельную, поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта, а также устроить наружные инженерные сети — тепловые, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения и электричества», — говорится в сообщении.
Строительство должно быть завершено в 2026 году.

Начальная цена лота составляет 292 миллиона 232 тысячи 293 рубля 15 копеек. Заявки принимаются до 4 октября.

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#котельная
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В жилом комплексе «Одинцово-1» ввели в эксплуатацию детский сад
03 октября 2024, 09:01

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Детский сад на 120 мест в жилом комплексе «Одинцово-1» был введён в эксплуатацию, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 120 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В нём есть групповые комнаты, методические и медицинские кабинеты, пищеблок и кружки. На территории дошкольного учреждения расположены детские игровые и спортивные площадки.

Кроме того, проведено благоустройство и озеленение.

В жилом комплексе «Одинцово-1» уже работают две школы на 1160 учеников каждая, один детский сад на 350 детей и три детских сада — на 60 каждый.

Всего проектом предусмотрено строительство двух школ и восьми детских садов.

Застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счёт внебюджетных средств.

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Имущество украинского миллиардера арестовали в России
РИА: имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России
03 октября 2024, 08:28

Фото: iStock/Sansert Sangsakawrat

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги, основателя и совладельца сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия», арестовали в России. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно документации, на то, чем бизнесмен владеет на территории России, наложили арест еще в апреле текущего года. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

В начале прошлого месяца стало известно, что в РФ также арестовали имущество компании «Метинвест Евразия», которой владел украинский предприниматель Ринат Ахметов. Примечательно, что среди арестованного имущества есть и участок железной дороги в Белгородской области.

Напомним, в России также арестовали и выставили на продажу квартиру семьи украинского президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В ГД рекомендовали работодателям не отпускать простудившихся без больничного
03 октября 2024, 08:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что предложение освободить простуженных россиян от работы на 2-3 дня без предоставления больничного, обсуждаемое в обществе, вызывает неоднозначные мнения. Это может оказать влияние не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье людей. Об этом информирует РИА Новости.
По её мнению, как медика, если у человека появились первые признаки простуды и он почувствовал недомогание, ему следует в первую очередь обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Симптомы ОРВИ, гриппа и коронавируса очень похожи, и только специалист сможет правильно оценить ситуацию.

«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели — к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», — пояснила она.

Член комитета Госдумы отметила, что нельзя рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих. Помимо этого, Фролова пояснила, что без справки доказать, что человек действительно болел, будет сложно.

Кроме того, она добавила, что правила оформления больничного в России ясны, и задала вопрос о том, из каких источников будут финансироваться эти дни отдыха.

Ранее сообщалось, что ГД одобрила поправку об увеличении срока брака с иностранцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения
Росавиация: в работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения
03 октября 2024, 08:10

Фото: iStock/Sitikka

Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что ограничения введены сегодня, 3 октября, с 06:00 мск. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Согласно предварительным данным, из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве отметили, что сотрудники воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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