В Павловском Посаде стартовал этап чемпионата по настольной о Подмосковье

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В Павлово-Посадском городском округе начался муниципальный этап чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Игру разработали в честь 30-летия Мособлдумы, а чемпионат проводится по случаю 95-летия Московской области. Каждый участник получает возможность познакомиться с историческим и культурным наследием Подмосковья, проявить индивидуальные качества и стать лучшим знатоком особенностей родного региона.
Она добавила, что финал чемпионата состоится 8 октября в музее «Новый Иерусалим» в Истре.
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«Турнир позволяет школьникам узнать больше о родном регионе в увлекательной форме. Уже сейчас в соревнованиях участвуют более 20 округов и свыше 100 школ. На региональном этапе соберутся лучшие команды всех городских округов Подмосковья», - рассказала депутат Мособлдумы Линара Самединова.
Она добавила, что финал чемпионата состоится 8 октября в музее «Новый Иерусалим» в Истре.
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Лора Луганская